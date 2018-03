Kasnio početak sjednice Sabora, stvar spasio SDP-ov Hajdaš Dončić

Čak šest stanki zastupnici su jutros zatražili na početku zasjedanja, koje je neobično kasnilo 15-tak minuta. Aktualna politička situacija, epidemija raka u Hrvatskoj i nasilje u društvu samo su neke od tema o kojima su zastupnici htjeli progovoriti u Saboru

'Zašto nismo prvo odlučili o sredstvima koja smo sposobni izdvojiti na nabavu aviona pa onda išli na natječaj nego smo krenuli obrnutim putem? Zašto smo u natječaju objedinili neusporedivo, nove i polovne zrakoplove? Zašto se u javnosti olako utvrdilo da će odluka biti donesena do kraja godine? Zašto nismo ostavili mogućnost produženja natječaja i u pojedinačnim zasebnim pregovorima pokušali ishoditi što bolju cijenu, što bolje uvjete za RH? Zašto MORH ne informira javnost o tijeku cijelog postupka i odabira već informacije do građana dolaze na kapaljku i uvijek su optimistične, tipa riješiti ćemo sve do kraja prošle godine? Zašto su izraelski mediji najavili završen posao sa Hrvatskom? Zašto na pitanje koje sam tada postavio premijeru i potpredsjedniku Vlade RH ministru obrane oko razgovora sa izraelskim premijerom i najava u izraelskim medijima nije do danas odgovoreno? Cijeli niz pitanja je otvoren. SDP je od početka podržao jačanje i modernizaciju vojske. SDP-ovi zastupnici su zbog toga načelno podržali nabavku zrakoplova, ali to ne znači da smo dali zeleno svjetlo za netransparentnost i obavijenost cijele priče tajnama', rekao je Vidović.

Mostov Miro Bulj se na početku svoje stanke osvrnuo i na kašnjenje sjednice. 'Nije dobro da kasnimo sa sjednicom, ne bi bilo dobro da parlament prijeđe u ono što je s vladom, kaos i nered. Oporba je spasila većinu jer je preuzela predsjedavanje Saborom', rekao je Bulj.

Branimir Bunjac iz Živog zida upozorio je kako je Hrvatska šesta po stopi raka. 'Zamislimo da se danas dogodi prometna u kojoj pogine 40 ljudi, svi bi izvještavali tjedan dana o tome, ali kada 40 ljudi umre za sebe, u tišini, o tome se šuti. Vrijeme je i da se zapitamo otkuda ta epidemija od raka', rekao je Bunjac.

'Kako to da imamo sve više lijekova za rak, da su oni sve skuplji i skuplji, a da istovremeno broj oboljelih ne opada nego raste? Kako to da rak dobivaju oni ljudi koji nemaju genetske predispozicije na njega i kako to da ga sve više dobivaju mladi ljudi i djeca? Je li tome kriva uvozna hrana s čime su suglasni i ministar Tolušić i ministar Kujundžić koji su to rekli na zajedničkoj sjednici saborskih odbora? Trebamo li se zapitati utječu li na to glifosati koje su države europske članice zabranile a Hrvatska odobrila do 2023. iako je WHO rekao da su glifosati najvjerojatnije kancerogeni? Postoje li dodatni uzroci izbijanja raka od onečišćenja okoliša pa sve do stresa?', upitao je Bunjac.

'Ovo nije stvar niti Živog zida, niti HDZ-a, ovo je stvar čitave nacije. Rak jednako pogađa i najsiromašnije, kao i zastupnike, najveće bogataše. Svi su jednako izloženi,' poručio je Bunjac.