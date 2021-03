Sabor o listi kandidata za Programsko vijeće HRT-a: Za Raspudića je ono 'muška sisa', Sačić bi više braniteljskih sadržaja na TV-u

Hrvatski sabor raspravio je u srijedu prijedlog liste kandidata za Programsko vijeće HRT-a za koje je pristiglo 10 pravovaljanih kandidatura, no oporbeni zastupnici nezadovoljni time što HRT izravno ne prenosi raspravu napustili su sabornicu. Više oporbenih klubova zatražilo je stanku kako bi se konzultirali o tome, kao i činjenici da u sabornici nema nikoga od predstavnika HRT-a, predložili su da se rasprava nastavi u četvrtak prijepodne kada se prenosi saborsko zasjedanje, no kako to nije prihvaćeno napustili su sjednicu.

Predsjedavajući, potpredsjednik Hrvatskog sabora Miroslav Škoro, podsjetio je kako ne postoji mogućnost da se HRT-u naloži izravno prenošenje rasprave o kandidaturama za Programsko vijeće, jer je to u sferi autonomne odluke uredništva. Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije utvrdio je da uvjete za izbor ispunjava 10 kandidata. To su Nikola Baketa, Vlaho Bogišić, Đemal Bratić, Predrag Haramija, Ivica Lučić, Zorislav Lukić, Robert Markt, Joško Marušić, Ivica Miškulin i Ozana Ramljak. Sabor glasuje pojedinačno o svim predloženicima, odluku donosi većinom glasova svih zastupnika, a u Vijeće će biti izabrani oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Sabor bi o tome trebao glasovati u petak.