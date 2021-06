Sabor: Minimalne šanse da Zlata Đurđević dođe na čelo Vrhovnog suda

Dan uoči saborske rasprave o kandidatkinji predsjednika Republike Zorana Milanoviće za predsjednicu Vrhovnog suda Zlati Đurđević, sve su stranke zadržale svoje ranije stavove, a sudeći prema stajalištu vladajućeg HDZ-a, izgledi za izbor Đurđević na tu dužnost su minimalni

Zlata Đurđević u intervjuu N1 televiziji ustvrdila je kako, ne bude li u petak izabran čelnik Vrhovnog suda, može nastupiti ustavna kriza. Predsjednik Vrhovnog suda neće biti izabran na vrijeme, a na čelu sudbene vlasti bit će osoba postavljena službenim aktom osobe koja više nije na čelu pa ćemo, ako do 15. srpnja ne bude izabran predsjednik Vrhovnog suda, imati neustavnu situaciju, izjavila je.

„Jasno je zašto HDZ ne može podržati Đurđević, ne samo zbog prvog javnog poziva na koji se nije javila nego i zbog programa koji je u suštini populističko-politički program“, kaže Habijan.

SDP-ov Mišel Jakšić rekao je kako ga od stava HDZ-a puno više zanima kako će se postaviti njegovi koalicijski partneri, predvođeni Radimirom Čačićem i Miloradom Pupovcem.

„Žalosti me da se sve to, bilo zbog ega, bilo zbog zataškavanja stanja u hrvatskom pravosuđu, dignulo na nivo koji nije bio potreban i koji nas je maknuo od sadržaja. Mi više uopće ne razgovaramo kakvo nam je stanje u pravosuđu i kako ga ljudi doživljavaju, kako nam optuženici pod okriljem noći bježe preko granica, kako nam predsjednik Ustavnog suda ima ručkove sa svojim 'kompićima' u konobama na Korčuli. Ništa to više nije važno nego samo 'tko je jači, taj kvači'", kaže Jakšić.

Jakšić: HDZ želi zabetonirati stanje u pravosuđu

Očito da nekome odgovara ovakvo stanje u pravouđu i da se apsolutno ništa ne mijenja, a sada sve definitivno vodi prema HDZ-u, ustvrdio je.

"Gledamo li 30 godina unazad kako je Vladimir Šeks koordinirao našim pravosuđem i pustio svoje pipke kroz Miroslava Šeparovića, Ivana Turudića i druge, očito je da će se napraviti sve da se to stanje sada zabetonira", kaže Jakšić.

„I ministar pravosuđa Ivan Malenica priznaje da je Zakon o sudovima nedorečen pa se postavlja pitanje kako je Ustavni sud u rekordnom roku rekao da je sve u redu. Možemo li očekivati da HDZ-ova većina uputi neki novi Zakon o sudovima, poglavito u dijelu o izboru predsjednika Vrhovnog suda, pa će Ustavni sud to srušiti? Riječ je definitivno o jednoj žešćoj travestiji“, ocijenio je SDP-ovac.