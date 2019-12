S roditeljima živi 41 posto mladih od 25 do 29 godina, sedam posto starijih od 45 godina

Mladi u Hrvatskoj prvi posao pronalaze relativno rano, no 41 posto onih od 25 do 29 godina starosti ne napušta sigurnost roditeljskog doma, a čak sedam posto starijih od 45 godina još živi s roditeljima, pokazalo je istraživanje portala MojPosao na uzorku od preko 3500 ispitanika

Gotovo pola mladih (do 30 godina) do prvog posla dolazi već u srednjoj školi, trećina za vrijeme fakulteta, dok ostali tek trebaju naći posao, priopćio je portal MojPosao.

Šest posto ispitanika se pohvalilo da im je prva plaća bila između 6000 i 8000 kuna, a dva posto je zaradilo više od 8000 kuna. Više od pola kaže da je na prvom poslu na puno radno vrijeme primalo između 2000 i 4000 kuna, a trećina ih je zarađivala od 4000 do 6000 kuna.

Ispitanici su rekli da su taj novac trošili na kupovinu, izlaske, putovanja, edukaciju, poklone i sl.

Oko 70 posto mlađih od 24 godine živi s roditeljima

Tijekom karijere 66 posto ispitanika je radilo između dva i pet poslova, za četvrtinu zaposlenih njihov trenutni posao je ujedno i prvi. Od šest do 10 različitih radnih mjesta promijenilo je osam posto, dok je dva posto ispitanih promijenilo i više poslova.

Svaka treća odrasla osoba živi s roditeljima u roditeljskoj nekretnini, a bez prisutnosti roditelja njih osam posto, petina ih živi u podstanarstvu, a trećina u vlastitoj nekretnini.

Gotovo 70 posto osoba mlađih od 24 godine živi s roditeljima, a istu sudbinu dijeli i 41 posto ljudi u dobi od 25 do 29 godina. S roditeljima stanuje petina ispitanika dobne skupine od 30 do 34 godine, 15 posto u dobi od 35 do 39 godina, 12 posto od 40 do 44 godine i sedam posto starijih od 45 godina.

Na podizanje prvog kredita za stan ispitanici se u prosjeku odlučuju s 28 godina, a vraćaju ga 18 godina, a na zajam za automobil s 29 godina i otplaćuju ga devet godina.