Rusi najavili da će izvoziti više dizela nego što je Trump najavio

Trump je u petak objavio da je Rusija pristala opskrbljivati ​​svjetska tržišta dizelom, a njegova je administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.

"Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati, no Rusija ima kapacitete za povećanje izvoza dizelskog goriva. Do kraja godine izvoz bi mogao dosegnuti 3 do 3,5 milijuna tona mjesečno, čime bi se vratio na razine zabilježene prije krize", rekao je Novak, glavni čovjek predsjednika Vladimira Putina za naftni sektor, za državni televizijski kanal Rossiya-24.

Nagli pad

Ruski izvoz dizela naglo je pao zbog ukrajinskih napada na rafinerije nafte i vlastitih ograničenja prodaje u inozemstvu. Rusija je često napadala ukrajinsku energetsku infrastrukturu otkako je Moskva 2022. pokrenula invaziju punih razmjera. Prije nego što je Ukrajina pokrenula niz napada bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije nafte tijekom 2024. i 2025., ruski izvoz dizela iznosio je više od 3 milijuna tona mjesečno.