Rusi najavili da će izvoziti više dizela nego što je Trump najavio

Rusija će moći vratiti izvoz dizela na razine iznad onih koje je naveo američki predsjednik Donald Trump u sklopu dogovora s Moskvom – dogovora koji su kritizirali Ukrajina i pojedini američki zakonodavci, izjavio je u ponedjeljak potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak
Trump je u petak objavio da je Rusija pristala opskrbljivati svjetska tržišta dizelom, a njegova je administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.
"Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati, no Rusija ima kapacitete za povećanje izvoza dizelskog goriva. Do kraja godine izvoz bi mogao dosegnuti 3 do 3,5 milijuna tona mjesečno, čime bi se vratio na razine zabilježene prije krize", rekao je Novak, glavni čovjek predsjednika Vladimira Putina za naftni sektor, za državni televizijski kanal Rossiya-24.
Nagli pad
Ruski izvoz dizela naglo je pao zbog ukrajinskih napada na rafinerije nafte i vlastitih ograničenja prodaje u inozemstvu. Rusija je često napadala ukrajinsku energetsku infrastrukturu otkako je Moskva 2022. pokrenula invaziju punih razmjera. Prije nego što je Ukrajina pokrenula niz napada bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije nafte tijekom 2024. i 2025., ruski izvoz dizela iznosio je više od 3 milijuna tona mjesečno.
Unatoč vlastitoj zabrani izvoza, Moskva je nastavila opskrbljivati dizelom pojedine zemlje, uglavnom u Srednjoj Aziji, na temelju međudržavnih sporazuma. Prema industrijskim izvorima, ruski izvoz dizela u Srednju Aziju prošlog je mjeseca iznosio 427.000 tona.
Naglo rastuće cijene dizela u SAD-u pogađaju američke vozače kamiona i poljoprivrednike te izazivaju zabrinutost među biračima i političkim strankama uoči američkih izbora na polovini mandata (midterm elections) 3. studenoga. Trumpovi izaslanici rekli su ukrajinskim dužnosnicima prošlog petka da je dogovor o ruskom dizelu dio nastojanja da se Rusija vrati pregovorima nakon neuspjeha prethodnih pokušaja pokretanja trajnih pregovora za okončanje rata, izjavile su za Reuters tri osobe upoznate sa sastankom.
Sporazum je izazvao oštre reakcije dijela američkih zakonodavaca, koji tvrde da će on Moskvi osigurati novac za nastavak rata, a da pritom neće prisiliti Putina na ustupke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je sporazum, ocijenivši ga odstupanjem od višegodišnje zapadne politike usmjerene na izolaciju ruskog gospodarstva.
Zelenski je u ponedjeljak izjavio da ruski napadi na najmanje šest energetskih ciljeva tijekom najnovijeg vala smrtonosnih zračnih udara diljem Ukrajine pokazuju kako Moskva nije zainteresirana za energetsko primirje.