Putin je sklopio novi dogovor: Ukrajini se to ne sviđa, ali bitan je drugi kraj svijeta

'Iza svega stoje energenti i želja predsjednika Trumpa da ostvari barem kratkoročne ekonomske rezultate u SAD-u da zadovolji svoje biračko tijelo', rekla je profesorica Luša.

Profesorica Luša je istaknula kako se Trumpovi potezi 'odvijaju na dva bojišta', istaknuvši da se radi o ukrajinskom ratu i Bliskom istoku, a ne treba zaboraviti ni da Trumpa uskoro na domaćem terenu očekuju izbori na čiji će rezultat uvelike utjecati i cijene energenata.

Što stoji iza takvog poteza koji je šokirao Ukrajinu i Europu, prokomentirali su u emisiji Otvoreno HRT-a politologinja Đana Luša , politički analitičar Denis Avdagić i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman' Gordan Akrap .

Dodala je da su količine nafte kojima se Trump zapravo veoma male, u odnosu na potrebe SAD-a.

Politički analitičar Avdagić dodaje kako ovo nije prvi put da Trump skida sankcije ruskoj nafti. Posljednji put se to dogodilo u ožujku, kad se 'zahuktalo s Iranom'.

'Radilo se o nafti koja se već nalazila u tankerima i radilo se o daleko većim količinama sirove nafte za razliku od ovog', rekao je Avdagić dodavši da je 'ovo minorno'.

S druge strane, Zelenski nije reagirao burno, već se 'biranim riječima obraća i komentira'.

'On ne pokušava oponirati predsjedniku Trumpu zato što on treba SAD i to je poruka svima nama u Europi i onima koji žele aktivno pomagati Ukrajini moraju znati da Ukrajina treba tu američku pomoć', smatra Avdagić.

Akrap pak smatra da bi trebalo više gledati ono što Trump radi nego ono što govori.

'Ovo što radi... se svodi na poigravanja s Wall Streetom, bankarima i burzama koje špekuliraju s cijenama nafte i njenih derivata, igraju se na ishode i dižu cijene neselektivno te vode njima na izravni račun', ističe.

No, napominje kako je nezamijećena bila vijest da su Amerikanci prodali raketne sustave za protuzračnu obranu Ukrajini u iznosu od 2,8 milijardi dolara.

Smatra da će na cijelu situaciju presudan utjecaj imati stanje u Saudijskoj Arabiji.

'Praktički je u pitanju opstojnost kuće Saudi i cijelog sustava vlasti u Saudijskog Arabiji. Sjetimo se kako je samo u samo par dana pao Bašar al-Asad i 1989. Ceausescu u Rumunjskoj u jedan dan', podsjetio je Akrap u emisij Otvoreno HRT-a te dodao da o tome ovisi hoće li Saudijska Arabija ostati okrenuta prema Zapadu ili potonuti u drugu krajnost.