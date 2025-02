Ruši li Dabrino pritvaranje vladajuću većinu i koaliciju?

Nakon što je MIP predložio Saboru da se Dabri skine imunitet, po svemu sudeći na sutrašnjem glasanju takvu odluku donijet će i saborski plenum, odnosno svi zastupnici. Za donošenje odluke problem ne bi trebala stvarati ni najava DP-ovaca (koji imaju osam zastupnika) da će glasati protiv s obzirom na to da je za donošenje odluke potrebno da se pojavi najmanje 76 saborskih zastupnika te da za skidanje imuniteta bude većina nazočnih.

Nedostatak jedne ruke za većinu stavlja koaliciju u poziciju da ne može donositi odluke. Za sada to ne bi trebalo stvarati problem jer je sljedeće glasanje predviđeno za sredinu ožujka. Do tada vladajući situaciju mogu razriješiti na nekoliko načina.

Upozorio je na to jučer i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava . 'Što se tiče koalicije, ako Dabre nema, nema 76 ruku. Ako Dabre nema, onda imamo 75 ruku', kazao je Penava.

Međutim problem će se stvoriti ako nakon skidanja imuniteta Dabri sudac istrage donese odluku da on mora ići u istražni zatvor, što traži DORH. Završi li Dabro iza rešetaka, vladajuća većina ostaje bez jedne ruke i spast će na 75 glasova , a to je nedovoljno za donošenje odluka.

Tom je rečenicom otvorio još goru opciju po vladajuću većinu, a to je da zatvaranje Dabre izazove izlazak Domovinskog pokreta iz koalicije te da većina više ne može računati na osam njihovih ruku. Međutim premijer Andrej Plenković uvjeravao je na današnjoj press konferenciji nakon koalicijskog sastanka da do toga neće doći.

No Dabro je jutros rekao da ne namjerava zamrznuti mandat i poslao poruku koalicijskim partnerima da, bude li zatvoren, na njegovu podršku ne trebaju računati.

Iako bi pritvaranje Dabre moglo stvoriti velike probleme za vladajuće, još uvijek postoji opcija da sudac istrage ne udovolji zahtjevu DORH-a te da odluči da nije potrebno da on završi u istražnom zatvoru.

'Domovinski pokret i dalje je čvrsto uz koaliciju i Vladu. Žele participirati i dalje, žele političku stabilnost i normalno funkcioniranje. I dalje je otvorena politička situacija nakon zahtjeva Državnog odvjetništva Hrvatskom saboru za skidanje imuniteta Josipu Dabri, a vezano za sve ove situacije o kojima ste imali priliku čuti u javnosti. Što se tiče Domovinskog pokreta, što se tiče nas, a vjerujem i Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine', poručio je Plenković, davši do znanja da se zastupnici Domovinskog pokreta ne bi trebali odmetnuti.

Može li računati na Dabrinu ruku, i dalje nije jasno, no Plenković smatra da ne bi bilo pametno da ovakva situacija, koja se dogodila prije nego je on ušao u Vladu, ugrožava većinu. Smatra da je to Dabrin problem, a ne problem DP-a, Vlade niti koalicije, te je bivšem ministru uputio jasnu poruku, kazavši da od njega očekuje 'da bude odgovoran'.