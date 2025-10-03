Ronioci pronašli zlatnike iz španjolskog brodoloma uz floridsku 'Obalu blaga'

Ovo ljeto pronađeno je više od tisuću srebrnih i zlatnih kovanica, za koje se vjeruje da su kovane u španjolskim kolonijama u Boliviji, Meksiku i Peruu. Vijest je ovoga tjedna objavila tvrtka 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

Ovo, međutim, nije prvi put da je na tom području iskopano skriveno bogatstvo.

Prije više od tri stoljeća, španjolska flota natovarena zlatom, srebrom i draguljima iz Novog svijeta plovila je prema Španjolskoj kada ju je 31. srpnja 1715. pogodio razorni uragan. Flotila je uništena, a dragocjeni teret završio je na dnu oceana, podsjeća Društvo 1715 Fleet.

Tijekom godina brojni su spasioci i lovci na blago otkrili milijune dolara u zlatnicima s tih brodova na obalnom području između Melbournea i Fort Piercea. Na nekim od novootkrivenih kovanica i dalje se jasno vide datumi i oznake kovnica, što je dragocjeno za povjesničare i kolekcionare željne novih saznanja o izgubljenom blagu.