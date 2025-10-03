Ronioci pronašli zlatnike iz španjolskog brodoloma uz floridsku 'Obalu blaga'

Skriveno ispod tirkiznih voda uz obalu Floride, poznatu pod imenom "Obala blaga", tim ronilaca iz tvrtke specijalizirane za spašavanje brodoloma otkrio je upravo ono što su tražili - teret davno izgubljenog španjolskog blaga, procijenjenog na oko milijun dolara
Ovo ljeto pronađeno je više od tisuću srebrnih i zlatnih kovanica, za koje se vjeruje da su kovane u španjolskim kolonijama u Boliviji, Meksiku i Peruu. Vijest je ovoga tjedna objavila tvrtka 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.
Ovo, međutim, nije prvi put da je na tom području iskopano skriveno bogatstvo.
Prije više od tri stoljeća, španjolska flota natovarena zlatom, srebrom i draguljima iz Novog svijeta plovila je prema Španjolskoj kada ju je 31. srpnja 1715. pogodio razorni uragan. Flotila je uništena, a dragocjeni teret završio je na dnu oceana, podsjeća Društvo 1715 Fleet.
Tijekom godina brojni su spasioci i lovci na blago otkrili milijune dolara u zlatnicima s tih brodova na obalnom području između Melbournea i Fort Piercea. Na nekim od novootkrivenih kovanica i dalje se jasno vide datumi i oznake kovnica, što je dragocjeno za povjesničare i kolekcionare željne novih saznanja o izgubljenom blagu.
Otkriće koje nosi priču
„Ovo otkriće nije samo pitanje samog blaga, nego i priča koje ono sa sobom nosi“, izjavio je Sal Guttuso, direktor operacija tvrtke za spašavanje.
„Svaki novčić dio je povijesti, opipljiva veza s ljudima koji su živjeli, radili i plovili tijekom zlatnog doba Španjolskog Carstva. Pronaći njih tisuću odjednom doista je i rijetko i izvanredno.“
Guttusov tim koristi ronilačke posade, flotu brodova i podvodne detektore metala, a morsko dno pretražuju i ručnim raširivanjem ili usisavanjem pijeska, stoji u njihovom zahtjevu za saveznu dozvolu.
Prošle godine dužnosnici Floride otkrili su da je dio spasilaca ukrao desetke zlatnika iz olupine. Osumnjičenik je bio član obitelji jednog od suradnika tvrtke 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, koju je angažirala upravo na tom lokalitetu.
Blago završi u muzejima
Prema floridskom zakonu, svako „blago“ ili povijesni artefakt pronađen na državnom zemljištu ili u vodama pripada državi, iako se spasiocima može dopustiti obavljanje „usluga spašavanja“. Zakonski je propisano da država zadrži oko 20% pronađenog arheološkog materijala za istraživačke zbirke ili javne izložbe.
Guttuso je za Associated Press rekao kako njegov tim svake sezone sastavlja detaljan popis svih prikupljenih predmeta koje država zatim pregledava. Dužnosnici odabiru do 20% nalaza koji završavaju u javnim zbirkama, a cijeli proces na kraju potvrđuje saveznički sud. Ostatak se ravnomjerno dijeli između vlasnika tvrtke i njezinih podizvođača.
„Želimo da sve bude odrađeno kako treba“, naglasio je Guttuso. „Time koristimo ljudima Floride - blago na kraju završi u muzejima.“