Ristov: Od subote svi u 'samoizolaciju', razvucite stolove i nosite maske osim kad jedete

Nakon što je najavljen početak cijepljenja ostaje nam puno neodgovorenih pitanja, o mjerama, o cjepivu, o tome što možemo očekivati. Gošća RTL Direkta bila je molekularna biologinja, doktorica Andreja Ambriović Ristov, s Instituta Ruđer Bošković.

'Preporučila bih građanima da se nose maske, ali to nije baš tako jednostavno. Imamo tjedan dana do badnjaka, neka svi razmisle da u subotu počnu jednu svoju malu samoizolaciju. Imaju dovoljno vremena, gotovo šest dana da prate svoje zdravlje, da svaki respiratorni, gastrointestinalni, bilo kakvu temperaturu shvate kao alarm. Ako u tih šest dana ipak budu izolirani puno je manja vjerojatnost da će prenijeti virus svojim najbližima, pogotovo onim starijima koji mogu imati ozbiljniju bolest' rekla je.

Poručila je i da bi bilo bi dobro da se oko blagdanskih druženja razvuku stolovi maksimalno koliko mogu i da ljudi budu što dalje jedni od drugih i kada ne jedu da stave maske.

Što se tiče broja mrtvih, kazala je: 'Čini se kao da sad sve skupa pada, ali ne treba se veseliti prerano, to mogu biti samo oscilacije, to mora trajati malo duže da bismo bili sigurni. Dva zadnja dana je statistički značajan pad, ali to nije dovoljno da bismo se veselili. Jedino strože mjere i poštovanje svih mjera može povući broj zaraženih povući prema dolje. Broj hospitaliziranih i umrlih kasni za brojem novooboljelih. I danas je kolega Polašek rekao da je otprilike 19 dana prosječno vrijeme od trenutka kad se netko zarazi do trenutka kada premine'.

Zanimljivo je da sadašnje brojke govore da smo prije tri tjedna imali puno više zaraženih nego što smo znali. Jesmo li cijelo vrijeme imali više zaraženih, upitali su je.

'Da, to smo puno puta rekli, čim pređemo oko pet posto pozitivnih u uzorku koji istražujemo, a imali smo već i više od 40 posto, zapravo uopće više ne znamo koliko imamo zaraženih i jedino po čemu možemo pratiti epidemiju je broj hospitaliziranih i broj preminulih, dakle broj je bio puno veći', zaključila je Ristov.