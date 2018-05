Reakcije na ostavku Martine Dalić: Plenković je znao sve od početka, on je sljedeći!

Nakon što je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela ostavku nižu se reakcije

'Ovim činom priča ne završava, nego tek počinje i pozivam DORH da reagira, sukladno hrvatskom zakonu, te tražimo kažnjavanje odgovornih i izbore', poručio je Bernardić.

Kazao je da bi u normalnim europskim zemljama, na koje se volimo pozivati, premijer već trebao podnijeti ostavku. 'Pokazalo se da je premijer Andrej Plenković znao za aferu tešku 500 milijuna kuna i da je šutnjom prikrivao kaznena djela, što se mora okarakterizirati kao zloporaba položaja i ovlasti', rekao je Bernardić.

Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a, napisala je na Twitteru da je, s obzirom na to da su oboje bili najavljeni na presici, očekivala da će oboje i dati ostavke.

'Premijer Plenković otpočetka je znao za sve aktivnosti tzv. grupe Borg i s Martinom Dalić dijeli odgovornost za ovu aferu. Iz tog razloga Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići jer su omogućili maloj ortačkoj kliki dobru zaradu na račun države', poručila je.

Šefici GLAS-a očito je bio zanimljiv način na koji je premijer objavio ostavku svoje ministrice.

'Da imam problema s nesanicom, puštala bih si Plenkovićeve presice', poručila je Mrak Taritaš.

Božo Petrov kazao je da Most s namještanjem poslova savjetnicima nije imao ništa.

'To potvrđuju i objavljeni mailovi. Sve optužbe Andreja Plenkovića na račun Mosta odlučno odbacujemo', poručio je Petrov. Kazao je da je skandalozna izjava Martine Dalić koja problematizira to tko je pustio u javnost mailove, a ne njihov sadržaj. Negirao je da je Most radio na lex Agrokoru, već je sve na sebe preuzela Martina Dalić, koja ga je izradila s grupom Borg. Naveo je da je tek tri dana prije izglasavanja Most na uvid dobio konačnu verziju zakona.