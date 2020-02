Ravnateljica Zarazne Alemka Markotić: U Hrvatskoj ne treba nositi maske zbog koronavirusa

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', komentirala je širenje koronavirusa i govorila o tome ima li razloga za paniku u Hrvatskoj

'Dosta su dobre kontrole i ne očekujemo da će nenajavljeno doći neka grupa bolesnih ljudi, to bi bilo identificirano. Treba se paziti gripe i na takvim mjestima ljudi mogu nositi maske zbog gripe. U samoj Hrvatskoj nema potrebe nositi maske zbog koronavirusa. Ako se mora putovati u krajeve u kojima ima puno oboljelih, onda treba nositi maske na frekventnim mjestima, izbjegavati mjesta na kojima ima puno bolesnih i često prati ruke', savjetovala je.

'Smrtnost je između 2,5 i pet posto, a moguće da će biti i veća kad se sve brojke skupe na jedno mjesto. Svaki život je vrijedan. Da, niži je zasad postotak umrlih nego što je bilo sa SARS-om, gdje je bilo 10 posto, mersom 35 posto, te ebolom, gdje je smrtnost i do 50 posto. Sigurno još nemamo dovoljno točne podatke o tome kolika je smrtnost', poručila je Markotić.

Podsjetila je i da je još uvijek glavni prijenos koronavirusa kapljičnim putem, što znači da od bolesnika trebate biti udaljeni metar do dva, paziti da kapljice dok govori, kašlje i kiše ne idu prema vama te često prati ruke.

Bolesnik bi, čim se postavi sumnja na koronavirus, bio smješten u izolaciju, objašnjava proceduru, a ako bi se molekularnim testom potvrdilo da se doista radi o takvoj infekciji, za njega bi se primijenile simptomatske mjere liječenja te bi sve njegove eventualne kontakte ispitala epidemiološka služba.

Osvrnula se i na to kad bi moglo biti gotovo cjepivo za koronavirus.

'Sigurno se počelo raditi na cjepivu, postoje metode kako se to radi, a da bi se cjepivo razvilo, potrebno je pet do šest godina istraživanja, teških istraživanja, skupih istraživanja, i očekivati da će to biti preko noći - ne možemo. Vjerujemo, zahvaljujući današnjoj tehnologiji, da ćemo za nekoliko godina imati uspješno cjepivo', rekla je Markotić te dodala kako je Hrvatska za borbu s koronavirusom spremna koliko i bilo tko drugi u svijetu.