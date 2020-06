Ravnateljica NCVVO-a: Nije bilo dojava o prepisivanju na državnoj maturi

Ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Ivana Katavić izjavila je u ponedjeljak da je 32 tisuće maturanata pristupilo pisanju ispita državne mature - prvom testu iz hrvatskog jezika A razine i do sada nije bilo dojava o prepisivanju učenika

Mali tehnički izazovi su uvijek iste naravi, kao što je na primjer nedolazak učenika na pravu lokaciju, kad ga mi prihvatimo i smjestimo, međusobno iskoordiniramo takve informacije pa se to uspješno riješi, dodala je Katavić. Napomenula je kako kandidati često zaborave i identifikacijski podatak.

Posebno smo zadovoljni, naglasila je, što su pristupnici, Hrvati izvan Hrvatske, najviše ih je s područja BiH, uspješno pristupili pisanju ispita u Ispitnom centru u Splitu pa je i taj izazov uspješno riješen. Podsjetila je i kako se ključevi za odgovore uvijek objavljuju na stranicama NCVVO-a u roku od 48 sati.

Ravnateljica XV. gimnazije Ljiljana Crnković rekla je kako je i u njezinoj gimnaziji u ponedjeljak počela državna matura ispitom iz hrvatskoga jezika - testom na koji je pristupilo 219 učenika maturanata XV. gimnazije i 109 maturanata učenika Gimnazije Tutuša Brezovačkog pa smo imali skoro 330 maturanata.

Svi su oni došli na vrijeme i nitko nije kasnio, istaknula je i dodala kako sve je bilo organizirirano prema svim epidemiološkim zahtjevima. Maturanti su na kraju, što je bila njihova percepcija, bili zadovoljni svojim rezultatom, rekla je Crnković. Pisanjem testa iz hrvatskoga jezika na A razini u ponedjeljak je u Hrvatskoj počela ovogodišnja, 11. u nizu, državna matura koja se održava u posebnim uvjetima zbog pandemije koronavirusa

Za polaganje mature prijavljeno je više od 32.000 pristupnika koje nadzire oko sedam tisuća nastavnika. Sukladno kalendaru ispita koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ljetni termin ispita državne mature trajat će od 8. lipnja do 3. srpnja, ali u dva bloka - prvi od 8. do 24. lipnja u kojemu će se polagati obvezni predmeti, te od 25. lipnja do 3. srpnja kada će biti ispiti iz izbornih predmeta.

Maturantima će svjedodžbe biti podijeljene 22. srpnja.