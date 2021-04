Ravnatelj socijalne skrbi u Novoj Gradiški smijenjen, majka nakon poroda zatražila smještaj u sigurnu kuću zbog nasilnog partnera

Kako Jutarnji doznaje, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška jednoglasno je večeras predložilo smjenu ravnatelja toga Centra Branka Medunića, a ministar socijalne skrbi Josip Aladrović, kako se neslužbeno doznaje, prihvatit će taj prijedlog te bi već sutra trebao biti imenovan vršitelj dužnosti ravnatelja Centra.

Nadzornici Ministarstva, koji su svoj nalaz dovršili u jedan dan, neslužbeno se doznaje, pročešljali su dokumentaciju te utvrdili cijelu kronologiju iz koje proizlazi da se majka djeteta nedugo nakon poroda, u rujnu 2018. javila centru za socijalnu skrb i zatražila smještaj u sigurnu kuću zbog nasilnog partnera. No, nekoliko dana kasnije sama je napustila sigurnu kuću i vratila se partneru.

Nakon povratka, voditeljica je, neslužbeno se doznaje, redovito obilazila obitelj. Djevojčica je bila uredna, očešljana, lijepo obučena i urednog razvoja. No, od početka ove godine roditelji su se počeli žaliti voditeljici nadzora da se dijete počinje čudno ponašati, da ide u regresiju, sve slabije priča. I sama je voditeljica to primijetila te u izvješću iz ožujka ove godine navodi da dijete hitno treba psihologa. U utorak, dan prije nego što je djevojčica završila na Hitnoj s teškim ozljedama, majka je dovela dijete u Centar i tražila pomoć jer da ne zna što činiti. Dijete je u Centru bilo povučeno, šutljivo te je u jednom trenutku i povratilo. Majka je navela da se to češće događa. Odmah je upućena pedijatru. Drugi dan, kad je voditeljica provjeravala da vidi u kojem je stanju dijete, malena je već bila na Hitnoj u besvjesnom stanju.

Temeljem ovih neslužbenih informacija, napravljen je Zaključak nadzora u kojem stoji da je Centar utvrdio da je biološka obitelj za djevojčicu izvjestan rizik, da je za dijete bilo povoljnije ostati u udomiteljskoj obitelji gdje se dijete dobro adaptiralo i razvijalo te je razvilo snažnu emocionalnu povezanost s udomiteljima, čemu u prilog ide činjenica da je pri povratku djeteta u obitelj uočena regresija u ponašanju i razvoju djeteta.

Posebno je u Zaključku istaknuto da je voditeljica prilikom jednog posjeta zatekla da se puši gdje borave djeca, što ne ide u prilog odgovornom roditeljstvu. Također je osobito zabrinjavajućom činjenicom okarakterizirano uočavanje voditeljice mjere da je dijete jednom prilikom imalo ogrebotinu na licu i plavicu.

Izrečene su i dvije mjere. U prvoj se Centru nalaže da u budućim situacijama kada se jedno dijete izdvaja iz obiteljske sredine, a to dijete ima braću koji ostaju s roditeljima u obiteljskoj sredini, koja je prethodno utvrđena kao neadekvatna, razmotri opciju da se i ostala djeca obuhvate mjerom izuzimanja. Drugom mjerom se naređuje provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti radnika i čelnika Centra za socijalnu skrb, koja je već večeras provedena.