Raukar Gamulin: Vlada je arbitrarno odlučila o predsjedniku i članovima VEM-a

Državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl izvijestio je da je to ministarstvo, temeljem zaključka Vlade, objavilo javni poziv za imenovanje tri člana VEM-a na koji je došlo 19 prijava. Poziv je raspisan zbog isteka mandata dosadašnjem članu i predsjedniku Vijeća Josipu Popovcu te članovima Vijeća Damiru Bučeviću i Robertu Tomljenoviću.

Raukar Gamulin kazala je da je o tome "potpuno arbitrarno" odlučila Vlada RH na čelu s HDZ-om i Andrejem Plenkovićem pa će, kaže, natpolovična HDZ-ova većina to i izabrati. "To je jednostranačka odluka što ne bi smjela biti za neovisnu instituciju u demokraciji u kojoj navodno živimo", ustvrdila je.

Drži i da nije dobro da se javne i neovisne institucije, poput HRT-a i VEM-a, biraju natpolovičnom većinom glasova vladajuće stranke. "Takav sustav dovodi do mogućnost značajnijeg i većeg stranačkog utjecaja jedne stranke na neovisnost tih institucija. To je bjelodano", dodala je i naglasila da bi se čelne ljude i članove tih institucija trebalo birati dvotrećinskom većinom ili da stručna društva predlaži članove iz svojih redova.

Karolina Vidović Krišto (Odlučnost i Pravednost) smatra da je Josip Popovac "kompromitiran i nesposoban", ali da kao takav treba vladajućima te istaknula da je, po zakonu, VEM obavezan godišnje izvještavati javnost o vlasničkoj strukturi elektroničkih medija, ali da oni to ne rade.

Rekla je također da je cenzura u Hrvatskoj i Ustavom zabranjena, no da "VEM ništa ne čini da to spriječi". Navela je također da su prošli tjedan porezni obveznici u središnjem Dnevniku HTV-a imali priliku 18 minuta gledati intervju s premijerom Plenkovićem. "To je kao da gledamo oca sadašnjeg glasnogovornika Vlade kako prije 50 godina intervjuira Josipa Broza", rekla je.

Na to ju je HDZ-ov Goran Ivanović upitao što to cenzurira HDZ. "Vi želite cenzurirati. Vi želite da HRT ne objavi intervju sa predsjednikom Vlade. Zašto ne bi na HRT-u, mediju kojeg plaćaju svi kao jedini javni servis, intervju imao predsjednik Vlade? Tko bi trebao govoriti? Pa on bi trebao govoriti jer vodi i upravlja sustavom koji se zove država", odvratio je.