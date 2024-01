Rast plaća u državnim i javnim službama: Evo što očekuje medicinske sestre i spremačice

'Nalazimo se u trenutku kada treba pripremiti dvije uredbe kroz koje ćemo ukupno dvije i pol tisuće radnih mjesta koje su bile do sada u državnim i javnim službama, svesti, odnosno konsolidirati na tisuću', poručio je Malenica.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica kazao je u HTV-ovoj emisiji " Otvoreno " da se Hrvatska nalazi u završnoj fazi jedne od najvećih reformi u području javne uprave - to je reforma sustava plaća.

Dodao je kako je Vlada predvidjela i povećanje koeficijenata sukladno metodologiji, koja je uključivala složenost poslova. Taj proces je trajao, ali je sveobuhvatan. 'Sada se nalazimo u situaciji da razgovaramo, ne pregovaramo, sa sindikatima', poručio je ministar pravosuđa i uprave. Malenica je dodao da će se razgovarati s predstavnicima sindikata o njihovim prijedlozima. Vlada donosi uredbu, ali žele čuti mišljenje sindikata. 'Kada se govori o plaćama, treba uzeti u obzir ono što se dogodilo prošle godine, a to je privremeni dodatak 180 i 60 eura, koji je obuhvatio 220 tisuća državnih i javnih službenika. To je bila prva faza, sada ide druga faza kroz konsolidaciju radnih mjesta i formiranja novih koeficijenata', kazao je.

Topolnjak: Čistačici povećanje za 170, a medicinskoj sestri za 80 eura

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak rekao je da su spremačice do sada imale koeficijent 0. 631 a sada će imati 1.15. To je za njih značajno povećanje plaće, oko 170 eura u neto iznosu. 'To će imati spremačica, koja ima 20 godina radnog staža', poručio je.

Medicinska sestra sa srednjom stručnom spremom dobit će povećanje od 80 eura, a prvostupnica 90 eura u netu, koja ima dvadeset godina radnog staža. Rekao je kako u tom povećanju nisu uračunate noćne smjene, niti vikendi. Već normalno radno vrijeme. Medicinske sestre bi imale plaću oko 1200 eura, a prvostupnice 1300 eura.