Radončić novi ministar sigurnosti

Medijski tajkun Fahrudin Radončić potvrdio je u ponedjeljak kako će on biti novi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine navodeći kako je to odluka koju je donijela stranka Savez za bolju budućnost (SBB), čiji je on predsjednik i utemeljitelj

Radončić je prošlog tjedna potpisao sporazum po kojemu će njegova SBB biti dio nove vlasti zajedno sa Strankom demokratske akcije (SDA) i Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića, a od članova predsjedništva svoje stranke u ponedjeljak je zatražio da taj dogovor i formalno potvrde, što su oni i učinili, no ne jednoglasno, jer je zbog te odluke ostavku podnio potpredsjednik SBB-a i zastupnik u državnom parlamentu Damir Arnaut.