Radin: Plenkovića podržavam jer u Vladi neće biti desne retorike

Zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, koji je osvojio deveti mandat čime se upisao u saborsku povijest, u razgovoru za Hinu potvrđuje kako je novog mandatara odlučio podržati nakon što je vidio da u Vladi neće biti desne retorike.

Radin također otkriva da ga ne zanima vlast te da se plaši jeseni zbog zdravstvenih i ekonomskih razloga. Priznaje da ga je iznenadila pobjeda Andreja Plenkovića i HDZ-a.Također smatra da hrvatska manjina u Srbiji nema prava koja bi trebala imati te da je nepravda to što Hrvatima u Sloveniji nije priznat status nacionalne manjine.

Izjavili ste ovih dana da se pristali podržati novog mandatara kad ste vidjeli da u vladi neće biti desne retorike, na koga ste konkretno mislili?

Mislili smo na one koji su u programu imali ono što je bilo jako slično sadržaju referenduma kojim se, između ostalog, htjelo oduzeti određena prava sadržana u Istanbulskoj, odnosno Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju nasilja nad ženama te isprazniti od ingerencija instituciju zastupnika manjina.

Mislite dakle na DP Miroslava Škore i Most?

Da, koliko sam vidio na tome je u kampanji najviše inzistirao Domovinski pokret. Ne kažem da to vrijedi za sve zastupnike nacionalnih manjina, nismo o tome razgovarali, ali za mene bi bila prepreka da sa njima sudjelujem u koaliciji.

Nakon potpisa podrške mandataru, a prije podrške Vladi, zastupnici manjina traže da se po protokolu raspravi o programima, tj. zahtjevima nacionalnih manjina, izdvojite po dva zahtjeva na kojima ćete inzistirati za sve manjine i posebno za talijansku.

Ta tema nije još dotaknuta. Zahtjevi koji se tiču svih manjina bit će jednim dijelom slični zahtjevima koje su manjine imale nakon prošlih izbora za Sabor. To su pitanja vezana uz identitet, uz kulturnu autonomiju nacionalnih manjina, škole, registraciju novih škola, infrastrukturna pitanja, uporabu jezika i pisma i mnoga druga. Što se tiče novih zahtjeva, vjerojatno zakon o referendumu i reguliranje popisa stanovništva biti će, sto se mene tiče, teme za razmatranje. Kad se radi o talijanskoj manjini, jedan dio operativnih planova nije izvršen.

Možete li biti određeniji, koji dio?

Prije gotovo četvrt stoljeća potpisan je ugovor između Hrvatske i Italije čiji članak 3. kaže da će se prava talijanske nacionalne manjine proširiti tamo gdje povijesno žive njeni pripadnici na nivo koji odgovara najvišem do sada postignutom nivou, a to je onaj bivše zone B. Ovdje smo napravili premalo, tu se radi o dvojezičnosti i u ovom slučaju bit ćemo vrlo konkretni u samom programu. Tu je i pitanje uporabe jezika u državnim institucijama, a budući da su od 1. siječnja ove godine sve te ingerencije prešle od države na županiju, valjda će nam sada biti lakše rješavati ih u Istri, Rijeci i Kvarneru, ali sporazum su potpisale države, tako da imaju itekako odgovornost. U programu kojeg ću predložiti ući će stvari vezane za državnu maturu, za predavanje talijanskog u školama na hrvatskom jeziku u dvojezičnim općinama, pa i gradnja škola. Novost će biti u tome da u programu koji ću ponuditi neće biti kondicionala, ograda, nastojanja, zalaganja i slične riječi koje razvodnjavaju dogovoreno. Također, jednom zauvijek, mora biti jasno da se riječ “može” u članku 16 Ustava, gdje se govori o dodatnom glasovanju manjina, odnosi na pojedince koji glasaju, a ne na zakonodavca.

Nakon izbornog neuspjeha HNS-a, nacionalne manjine imaju priliku postati glavni partner Vladi, postoji li mogućnost da dobiju HNS-ove resore: graditeljstvo, znanost i obrazovanje?

Sjećamo se da su manjine imale mjesto u izvršnoj vlasti do razine potpredsjednika Vlade (Slobodan Uzelac bio je potpredsjednik u vladama Ive Sanadera i Jadranke Kosor), pa mislim da je ova situacija jako slična onoj, ali o resorima ne bih razgovarao. Manjine imaju dovoljno ljudi koji su spremni politički i stručno pokrivati različite resore. Mislim da će manjine, u tom slučaju najveća (srpska) tražiti neku visoku funkciju, a mi ćemo ih podržati.

Novu Vladu čeka izazovna jesen, bojite li se te jeseni?

Da, normalno da se plašim jeseni, zbog zdravstvenih i ekonomskih razloga. Iako sam po prirodi optimist, nitko ne zna je li priča oko koronavirusa gotova, zapravo svi znaju da nije gotova, ali nitko ne zna hoće li eskalirati. Naša situacija je nemjerljiva sa onom u drugim zemljama, Velikoj Britaniji, Italiji, SAD-u itd. i to zaslugom Nacionalnog stožera, a imali smo i malo sreće. To ne znači da će tako biti i u budućnosti, postoji određena strepnja. Druga strepnja je ekonomske naravi, privremeno ili ograničeno smo zatvorili mnoge djelatnosti, a i inače moramo početi najozbiljnije razmišljati da ne budemo država monokulture koja se zove turizam, moramo imati proizvodnju i to što raznolikiju.