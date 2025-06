Radić: Imala sam prijetnje kriminalaca. Morala sam staviti obitelj na prvo mjesto

'Dragi moji, prvo i najvažnije - hvala. Hvala svima koji ste izašli na izbore, svima koji ste mi dali glas, ali još više hvala svima koji ste u meni prepoznali ono nešto: snagu, iskrenost, volju da guram naprijed za sve nas. Hvala vam što ste vjerovali kad je bilo najteže, kad su riječi znale boljeti, a šutnja još više. Neka mjesta smo dobili, neka izgubili, ali to sve nažalost nije bilo dovoljno za novi mandat i daljnji rad', napisala je na Facebooku.

Podsjetimo izbore je, tijesno, za sto glasova, izgubila od bivšeg načelnika Ante Miličića, kojeg je prije četiri godine skinula vlasti.

'Moram vam se ispričati što me nije bilo ovih 48 sati. Nisam nestala, nisam odustala, samo sam morala staviti sigurnost svoje obitelji i sebe same na prvo mjesto. Nakon prijetnji, javnih poziva na linč i uvreda koje su dolazile od ljudi s ozbiljnom i poznatom kriminalnom prošlošću - nisam imala izbora. Ali ni tada nisam bila sama. Bili ste tu, porukama, pozivima, brigom. I to nikada neću zaboraviti.