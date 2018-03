Putinovi Noćni vukovi ne odustaju od dolaska u BiH

Pripadnici ruskog motorističkog kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu ne odustaju od dolaska u BiH iako je njihovom vođi Aleksandru Zaldostanovu zabranjen ulazak u tu zemlju nakon što je proglašen opasnim po nacionalnu sigurnost

'Oni koji ovdje nešto traže su Amerikanci i Zapad. Oni ne mogu podnijeti da na ovom području postoji političar koji stalno dobija podršku naroda i sad ga treba kriminalizirati. To su pokušali nekoliko puta, pa im nije uspjelo. Neki mediji daju lažnu sliku o nestabilnosti i guraju priče poput one o navodnom postojanju paravojnih formacija. To su velike laži koje služe zapadnoj propagandnoj mašineriji uperenoj protiv Srba i Rusije', izjavio je Dodik koji je od kraja 2016. na popisu osoba pod sankcijama SAD-a zbog opetovanog ugrožavanja provedbe Daytonskog sporazuma.

Dodik je sada optužio ministra sigurnosti BiH Mektića da kao britanski igrač koji svjesno širi 'proturusku histeriju', a napao je i NATO kao 'lažljivu organizaciju' koja potiče sukobe u BiH a pri tom najviše napada Srbe.