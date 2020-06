Pupovac: Sudionici incidenta u Kustošiji su samo 'tragični statisti'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u subotu da su sudionici incidenta u Kustošiji, koji su pozivali na nasilje nad srpskim ženama i djecom, samo "tragični statisti" dok su glavni glumci, scenaristi i režiseri takvih poruka pojedini političari koji sudjeluju na izborima.

Novi hrvatski kapitalisti i tajkuni, udruženi s ljudima iz pravosuđa i nekim krugovima iz Crkve, kojima ne smeta "ušato U", neće se oglasiti o zlouporabi križa kao kršćanskog znamena u funkciji mržnje i nasilja prema slabima i nedužnima, rekao je Pupovac.

Također je prozvao "one koji legaliziraju 'Za dom spremni' u drugim okolnostima jer kažu da na koncertima nije bilo nikoga koga bi to uznemirilo". Pritom Visoki prekršajni sud nije pitao ima li netko izvan tih koncerata koje to smeta, do kojih te poruke dolaze i uznemiravaju ih, dodao je.

Zbog prozivki da je etnobiznismen Pupovac je najavio da će SDSS razmisliti hoće li nakon izbora u bilo kojem obliku sudjelovati u vlasti. "Ako je problem za politku ove zemlje da najbrojnija manjina participira u izboru premijera, izglasavanju budžeta i obnašanju minimalnih oblika vlasti, mi to nećemo činiti, a oni neka vide hoće li im biti bolje", kazao je.

Boris Milošević ustvrdio je da zadnjih nekoliko godina raste fizičko nasilje nad Srbima u Hrvatskoj, što potvrđuju podaci da je u 2018. godini zabilježeno pet napada, a lani čak 25 fizičkih napada na Srbe.

"Od grafita, transparenata, pokliča i poruka mržnje dolazimo do fizičkog nasilja. Zločini iz mržnje se pritom teško prijavljuju, policija teže dolazi do počinitelja, a pravosuđe ih neadekvatno tretira, pa su ove brojke puno manje od stvarnih", rekao je Milošević.