Pupovac o reakciji srpske veleposlanice: 'Žao nam je što je otišla, to je sasvim neuobičajeno'

'Žao nam je što je gospođa Jelena Milić napustila Božićni prijem. To je moram priznati, sasvim neuobičajeno, ali s obzirom na to da je danas Božić ne bih previše ulazio u raspravu', rekao je predsjednik SNV-a.

Osvrnuo se na razloge odlaska koje je navela.

'Bojim se da je to naknadno opravdavanje za ono što se dogodilo, pljesak su dobili svi nagrađeni. Kako god je netko predstavljen i kako je izašao, tako je dobio pljesak pa tako su i ovi koji su bili odsutni i koji su se htjeli zahvaliti pisanim oblikom u jednoj prekrasnoj poruci. Ovo što je izdvojeno je mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, specifičnosti poruke, a pogotovo ne način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu, optuživali bilo koga za kaznena djela, to je nešto što izlazi iz okvira uobičajenog razumijevanja stvari. Zašto se to događa, ja ne bih htio interpretirati, zašto se to čini ni to ne bih htio interpretirati, posebno na današnji dan', zaključio je Pupovac.