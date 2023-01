Puhovski: 'Milanović ima veliku podršku HDZ-ovaca, njegovi stavovi su tuđmanovskog držanja u 21. stoljeću'

Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski u Novom danu je komentirao aktualne događaje u Hrvatskoj, a posebno se osvrnuo na probleme u Zagrebu

'Čistoća je zavladala Zagrebom, ali pod navodnicima. Gradska uprava na čelu s Tomaševićem pokušala se držati u pozadini, a kad nije išlo, prešli su na juniorsku varijantu Bandićeve igre i odlučili ući ne samo u dogovor s njima nego se i obući kao i oni', rekao je Puhovski za N1.

To jest demagogija, tvrdi Puhovski i dodaje da to ne treba zamjeriti gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću jer je on 'spašavao situaciju kako je mogao'. 'Taj štrajk je bio ilegalan i čini se da je imao političku pozadinu', dodao je.