Puhovski o Milanoviću: To je očito pisano u stanju panike. Ako nije panika, to je neka vrsta paranoidnog poremećaja

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je optužbe koje je na njegov račun iznio predsjednik RH Zoran Milanović

Puhovski je za N1 kazao kako nema atmosfere za odgovor. 'To je očito pisano u takvom stanju panike. Ako nije panika, to je neka vrsta paranoidnog poremećaja. Ja sigurno ne mogu biti propali političar jer se nikada u životu nisam kandidirao. Nije postojao svjedok optužbe. Čovjek je na veselje feministica postao neka vrsta Pčelice Maje, skače s cvijeta na cvijet. On radi isto što je pokušavao Karamarko', kazao je.

Dodao je da je svjedočio 14 sati i svađao se sa sucem. U dva navrata sudac mu je, kaže, rekao da ga sluša tužitelj. 'Tu treba gledati dokumente. Predsjednik se probudio rano jutro oko 10 sati i krenuo u obračun. Čini mi se gubitkom energije objašnjavati to nekom. Postoji zapisnik. Sve bi se to dalo ustanoviti, ali jednostavnije je nekoga osuđivati', dodao je.