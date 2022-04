Puhovski o Milanoviću: 'Opet je pokazao veliki kapacitet za samosramoćenje'. Komentirao i rekonstrukciju vlade i 'patuljke koji su zamjenjivi'

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao aktualnu političku situaciju i reakcije koje je izazvao zahtjev generala za pomilovanjem Perkovića i Mustača

'Milanović je pokazao veliki kapacitet za samosramoćenje, ali ima neke granice, to bi zbilja bilo previše, to bi bio skandal. No opet se događa tipična stvar za domaću političku scenu – zbrka. Jasno je da su ti ljudi napravili političko ubojstvo i da za to trebaju biti u zatvoreni, iole normalna država ponaša se podjednako u sličnim situacijama – dok su oni u zatvoru, Božo Vukušić vrluda po Hrvatskoj 30 godina i bio je čak svjedok na suđenju ovoj dvojici. On je u Njemačkoj osuđen na doživotni zatvor zbog direktnog sudjelovanja u ubojstvu, a iz nekih mu je razloga uzeta u ozbir domovinska nastrojenost pa je pušten iz Njemačke. Ali ako se to njemu uzimalo kao olakotna okolnost, moglo bi se i ovoj dvojici', rekao je i dodao:

'Sva trojica bi trebali biti u zatvoru. Nemoguće je više da Vukušić bude u zatvoru pa ne trebaju ni ova dvojica. Treba jedno mjerilo', prenosi N1.