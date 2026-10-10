Pucnjava u SAD-u: Ubijeno dvoje djece i trudnica, napadač u policijskom okršaju

Više osoba, među njima i trudnica te dvoje djece, ubijeno je u pucnjavi u jednom domu u gradu Erie u Pennsylvaniji. Kako piše The New York post, pozivajući se na lokalni medij i njegove izvore, tragedija se dogodila u ulici Perry, a policija je dojavu o pucnjavi zaprimila u 17 sati popodne po lokalnom vremenu.

Ulaskom u stan, zatekli su tijela dviju žena, a osumnjičeni ubojica se zabarikadirao unutar doma te je ispaljeno nekoliko hitaca u okršaju sa specijalcima.