Pucnjava u SAD-u: Ubijeno dvoje djece i trudnica, napadač u policijskom okršaju

Motivi napada nisu poznati, ali policijski načelnik navodi da je posrijedi najteži prizor s kojim su se njegovi istražitelji u gradi Erie u Pennsylvaniji, ikada susreli
Više osoba, među njima i trudnica te dvoje djece, ubijeno je u pucnjavi u jednom domu u gradu Erie u Pennsylvaniji. Kako piše The New York post, pozivajući se na lokalni medij i njegove izvore, tragedija se dogodila u ulici Perry, a policija je dojavu o pucnjavi zaprimila u 17 sati popodne po lokalnom vremenu.
Ulaskom u stan, zatekli su tijela dviju žena, a osumnjičeni ubojica se zabarikadirao unutar doma te je ispaljeno nekoliko hitaca u okršaju sa specijalcima.
Osumnjičeni je poginuo, a motiv napada i njegov identitet nisu poznati. Rick Lorah, policijski načelnik u gradi Erie, naveo je da ne želi iznositi detalje zbog poštovanja prema žrtvama.
'Želim biti iskren s našom zajednicom, ovo su najteži prizori s kojima su se naši pozornici i istražitelji ikada susreli. Gubitak života je razarajući i okolnosti koje razotkrivamo su duboko uznemirujuće', rekao je Lorah novinarima.