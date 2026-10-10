TEŠKI PRIZORI

Pucnjava u SAD-u: Ubijeno dvoje djece i trudnica, napadač u policijskom okršaju

Ivor Kruljac

10.10.2026 u 12:32

Američka policija
Američka policija Izvor: EPA / Autor: MATT KAMINSKY
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Motivi napada nisu poznati, ali policijski načelnik navodi da je posrijedi najteži prizor s kojim su se njegovi istražitelji u gradi Erie u Pennsylvaniji, ikada susreli

Više osoba, među njima i trudnica te dvoje djece, ubijeno je u pucnjavi u jednom domu u gradu Erie u Pennsylvaniji. Kako piše The New York post, pozivajući se na lokalni medij i njegove izvore, tragedija se dogodila u ulici Perry, a policija je dojavu o pucnjavi zaprimila u 17 sati popodne po lokalnom vremenu.

Ulaskom u stan, zatekli su tijela dviju žena, a osumnjičeni ubojica se zabarikadirao unutar doma te je ispaljeno nekoliko hitaca u okršaju sa specijalcima.

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Osumnjičeni je poginuo, a motiv napada i njegov identitet nisu poznati. Rick Lorah, policijski načelnik u gradi Erie, naveo je da ne želi iznositi detalje zbog poštovanja prema žrtvama.

'Želim biti iskren s našom zajednicom, ovo su najteži prizori s kojima su se naši pozornici i istražitelji ikada susreli.  Gubitak života je razarajući i okolnosti koje razotkrivamo su duboko uznemirujuće', rekao je Lorah novinarima.

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