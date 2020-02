Ispred trgovačkog centra u Vukovaru fizički se sukobile dvije osobe, navodno bilo i pucnjave iz vatrenog oružja

Ispred vukovarskog trgovačkog centra Golubica Mall u subotu navečer došlo je do fizičkog sukoba dvije osobe, a potom, prema tvrdnjama građana i do pucnjave iz vatrenog oružja, no u policiji kažu kako ne mogu potvrditi da je bilo pucnjave

Iz vukovarsko-srijemske policije navode kako mogu potvrditi da je došlo do fizičkog sukoba između dvije osobe, najprije unutar, a kasnije i ispred trgovačkog centra, ali ne i do pucnjave iz vatrenog oružja.