Sociolozi o splitskim ubojstvima: Zastrašujuća je podrška građana, ali to je i jasna poruka - povjerenje je na niskim granama

'Naravno kako ne očekujemo da je Divlji zapad da ljudi hodaju s puškom i sami rješavaju svoje probleme. Ono što je fascinantno je reakcija građana, fascinantno gotovo u zastrašujućem smislu. Moguće je govoriti o društvenoj stvarnosti u kojoj je povjerenje u institucije nisko (u Švedskoj je povjerenje u državu 70% dok u Hrvatskoj u Vladu i Sabor nije više od 15%) i unutar koje ljudi ne očekuju da će država koja postoji za to, da bi im bila potpora i da bi ih zaštitila u takvim situacijama, zapravo to i učiniti. To je ono što u ovoj situaciji trebalo biti najveće upozorenje ljudima koji vode državu i koji na te podatke naprosto ne reagiraju, smatra dr. sc. Renato Matić s Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu.

'U nekom trenutku se Pandorina kutija otvara, hoće li to biti ovaj konkretan slučaj, hoće li on za sobom povući razmišljanje 'nema mi druge, idem i ja na taj način', to ćemo tek vidjeti. Međutim, takva podrška, takav pritisak građana i takvu provala vlastitog nezadovoljstva, doista bi morala odgovornima u društvu, koji vode, upravljaju i donose odluke i o zakonodavstvu i o pravosuđu i u konačnici o policiji, biti jasna poruka', rekao je Matić.