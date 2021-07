Psihijatar Bagarić: Vojnici su obučeni da ubiju i to ne može proći bez posljedica... Neki problem postoji, nadam se da ćemo brzo otkriti o čemu je riječ

Predsjednik Republike Zoran Milanović tragičan niz smrtnih slučajeva u Oružanim snagama pripisuje posljedicama pandemije i nekim osobnim problemima. Može li se baš sve pripisati pandemiji u RTL Direktu objasnio je dr. Ante Bagarić s Klinike za psihijatriju Vrapče

Dr. Bagarić smatra da je vrlo bitno govoriti o tim slučajevima. 'Ako ne govorimo o tome onda potičemo naše fantazije - kako je to moglo, jesu li stradali, je li organizirano, je li netko protiv njih. Dakle, vrlo je važno govoriti o svemu što se događa u tamnim stranama. To nije lako ni medijima ni ljudima iz vojske, ali mi se moramo privikavati da o teškim stvarima govorimo precizno, iskreno, da kažemo da se to desilo, zašto se to desilo. Vojska je jedan specifičan, možda jedini sustav koji u sebi ima ove dvije komponente - jedna je da se ti ljudi obučavaju da budu što destruktivniji. Postoji u vojsci ono - uništiti živu silu...', kazao je dr. Bagarić za RTL Direkt. Vojnici su obučeni da ubiju i to ne može proći bez posljedica. 'To nije ovako na nekoj, opet površnoj razini samo ubiti neprijatelja. Ta obučenost za destrukciju se onda širi - negdje manje, negdje više, ali ona se širi', poručio je dr. Bagarić, odgovorivši i da se cijelu tu situaciju ne može odvojiti od činjenice da su ljudi radili ili bili pripadnici oružanih snaga.

Komentirao je oi to što MORH sugerira da to nema veze s vojskom i da su oni stradali zbog nekih svojih problema. 'Vojska je upravo takva. Koliko god oni kažu - mi smo radili psihologijsko testiranje pri pristupanju... Da, a u pristupanju su ti ljudi imali neko svoje mentalno stanje, neke svoje motive. Kod svih nas se to s vremenom mijenja i netko tko je bio silno motiviran i otporan na stres, nakon godinu ili dvije se to može radikalno promijeniti. Dakle, vjerojatno to ima veze s nekim aspektima te vojske i to treba tako uzimati i o tome treba govoriti. Ovo je dobro da predsjednik i svi stalno o tome govore makar ovo 'neću reći danas ne. Štitit ćemo obitelji poginulih, njih, nećemo govoriti ništa osobno, ali ima puno informacija o kojima trebamo razgovarati i razmišljati o njima', kaže dr Bagarić. Nešto govori i to što pet ili šest samoubojstava tamo događa na razini godine, a sad je ovakva koncentracija. 'Dakle, to su mladi ljudi koji bi trebali biti otporniji na stres i otporniji od prosjeka. Ukazuje na to da neki problem postoji, sigurno je da nešto postoji i nadam se da ćemo brzo otkriti o čemu je riječ', poručio je dr. Bagarić.

Po pitanju psihološke pomoći i broja psihijataram on smatra da ne bi bilo loše da taj veliki sustav traži pomoć izvana. 'Svima nam je potrebna pomoć, pa i u vojsci. Lijepo je to što su poslali, treba pomoć i tim psihijatrima koji rade u vojsci. Treba im supervizija, negdje da se promišlja kako otkriti i prevenirati'. Podsjeća kako su svi, pa i on osobno, govorili u medijima da će korona i pandemija uzrokovati povećanu suicidalnost. Prema dosadašnjim podacima ipak nije. 'Naše nekakve prosudbe psihodinamske su bile da se u emocionalnom sustavu dešavaju teški poremećaji. Međutim, sada za Hrvatsku i za većinu zemalja koje su to pratile u istraživanju imamo da se stopa suicida tijekom cijele pandemije nije povećala', rekao je, dodajući da je to oko 600 slučajeva godišnje i to je velika brojka, iako je prije bila i veća.