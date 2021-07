Državni tajnik u MORH-u: Nijedan slučaj smrti vojnika nije se dogodio zbog stanja u službi, nego zbog teške životne situacije i određene ovisnosti

U nešto više od mjesec dana, izvan službe, pet je smrtno stradalih pripadnika Oružanih snaga Hrvatske. U Novom danu gostovao je državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop

'Prije svega, želim se u ime Ministarstva obrane obratiti obiteljima i izraziti sućut. Svaki ljudski život je nenadoknadiv. Ono što MORH cijelo vrijeme radi to je da prati takva događanja, radi na preventivnom djelovanju i sprječavanju da se takvi događaji dogode u sustavu. Nažalost, MORH i Oružane snage nisu izuzeti iz društva, a neki podaci govore da je u 2020. od suicida umrlo 566 osoba, to je 14 na 100.000 ljudi. MORH je ispod tog prosjeka, ali još jednom ponavljam – svaki ljudski život je nenadoknadiv i naša obaveza i uloga MORH-a je vidjeti kako te događaje svesti na najmanju moguću mjeru i eventualno ih spriječiti', rekao je Jakop na N1.

'I zapovjednici i vojni psiholozi zaduženi su za kontinuirano praćenje, ali nakon prvih slučajeva ove godine uložili smo dodatni napor analizirajući što se to u biti događa. Živimo u još jednim dodatnim okolnostima, to je Covid-19 i, nekako smo došli do spoznaja da se nijedan slučaj koji se dogodio nije dogodio zbog nekog stanja u službi, nekog mobinga, pritiska ili nečeg trećeg. Najčešće je to teška životna situacija ili nekako vezano za određene ovisnosti. I dalje provodimo sve aktivnosti i pokušat ćemo preventivno djelovati. U tom dijelu poduzeli smo određena osvježenja programa što se tiče školovanja, ali i da se pomogne zapovjednicima i psiholozima koji rade s ljudima kako bi se moglo preventivno djelovati', dodao je Jakop.

Zapovjednici i psiholozi tako će se dodatno educirati kako bi se lakše prepoznalo koji vojnici imaju problema.

Jakop kaže da MORH u ovom trenutku ima dovoljan broj psihologa, ali da svaki sustav gleda 'ka boljem, većem, jačem'.

'U zadanim okvirima dajemo najviše što je moguće kako bismo mogli izvršavati obaveze, ali i da ljudi žive i rade u što boljim uvjetima. Svaki naš vojnik je isto tako od krvi i mesa, ima svoj privatni život i pokušavamo pomoći da i taj privatni dio života bude što bolji', rekao je Jakop.

Ponovio je da su alarmirali zapovjedne strukture i vojne psihologe da se analiziraju eventualni uzroci i povezanosti slučajeva kako bi se moglo preventivno djelovati u budućnosti.

Petorici pripadnika Hrvatske vojske prijeti stegovni postupak, ali i nečastan otpust zbog konzumacije droga. Jakop je rekao da slučaj još nije zaključen, ali da je u MORH-u nulta stopa tolerancije za konzumiranje droga.

'Dosad ni u jednom slučaju nismo pronašli da je u određenim vojnim objektima bila droga i da bismo zaključili da je konzumiranje bilo unutar vojnih objekata. Svi slučajevi ukazuju da je to bilo izvan službe', rekao je Jakop.

Povezuju li smrti i konzumiranje droga s pandemijom koronavirusa?

'Svaki čimbenik ima utjecaj na konačnu sliku. Na nama je da sagledamo sve te čimbenike i vidimo kako oni sinergijski mogu dovesti do boljeg rezultata, ali eventualno ako mogu dovesti do lošijeg rezultata nego što smo željeli. Nastavit ćemo raditi, analizirati, pratiti, ali i surađivati s vanjskim dijelom kako bismo pratili trendove i eventualno dugoročno prevenirali ili spriječili takve aktivnosti. Ali ovog trenutka ne možemo reći da je samo Covid taj koji je utjecao… Svi pokazatelji koji su nam dostupni do sada pokazuju da nije bilo razloga iz sustava koji bi utjecali na donošenje takvih odluka koje su rezultirale samoozljeđivanjem ili samoubojstvom', odgovorio je Jakop.