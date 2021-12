Prvi u Europi: Ova zemlja dopustila je uzgoj i posjedovanje marihuane za osobnu uporabu

Malta je u utorak postala prva europska zemlja koja je dopustila ograničeni uzgoj i posjedovanje marihuane za osobnu uporabu

Luksemburg je u listopadu objavio da ima slične planove, ali parlament to još nije odobrio.

Malteški parlament zakon je odobrio s 36 glasova za i 27 protiv, a on dopušta odraslima na Malti posjedovanje do sedam grama marihuane i uzgoj do četiri biljke.

Osniva se i agencija koja će regulirati prodaju marihuane za osobnu uporabu, rekao je ministar za jednakost Owen Bonnici. Prodavat će je neprofitna udruženja.