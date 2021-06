U Splitu kreće prvi veliki sportski događaj s publikom od izbijanja korone: Dozvoljeno deset tisuća navijača, možete se testirati i cijepiti na licu mjesta

Prvi veliki sportski događaj uz prisutnost publike, kvalifikacijski turnir u košarci za plasman na Olimpijske igre, započinje danas u Splitu. Stožer civilne zaštite odobrio je puni kapacitet Spaladium arene, odnosno više od deset tisuća gledatelja, uz poznate uvjete - da su cijepljeni prije više od 14 dana, da su preboljeli COVID-19 prije manje od šest mjeseci ili da su testirani negativno PCR testom u zadnjih 72 sata, odnosno brzim antigenskim testom u zadnjih 48 sati

Turnir otvaraju Njemačka i Meksiko u 16:30, a slijede Tunis i Brazil u 20 sati. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra u srijedu, 30. lipnja u 20 sati i to protiv Brazila, a nešto ranije, u 16:30 snage će odmjeriti Meksiko i Rusija. Druga hrvatska utakmica na rasporedu je 1. srpnja u 20:00 sati protiv Tunisa, a u ranijem terminu u 16:30 igraju Rusija i Njemačka. U petak je slobodan dan, dok su u subotu polufinala, a u nedjelju, 4. srpnja, veliko finale koje će odlučiti o putniku na Olimpijske igre u Tokio.

Za gledatelje koji ne zadovoljavaju uvjete za posjedovanje covid-potvrde u krugu Spaladium arene bit će organizirano brzo antigensko testiranje po cijeni od 150 kuna, pa će kompletan postupak biti moguće obaviti na licu mjesta. Iznimka za ulazak u dvoranu mimo navedenih uvjeta odnosi se tek na djecu do 12 godina starosti u pratnji roditelja, kojima neće biti potreban PCR ili antigenski test.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin za tportal je otkrila da će, pored svega, uz Spaladium arenu biti organizirano i cijepljenje za zainteresirane navijače.

'To im neće biti dovoljno za ulazak na ovaj događaj, ali hoće za one buduće', rekla je Karin. Cijepljenje će se obavljati u periodu izlaska navijača s prve i ulaska na drugu dnevnu utakmicu, dakle od 17 do 19 sati, bez prethodne najave, a na raspolaganju su cjepiva proizvođača Pfizera i Johnsona.