Prvi je dan jeseni, a s time u skladu je i vrijeme koje nam donosi

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, vrijeme je na početku novog tjedna i godišnjeg doba

Oborina će mjestimice biti obilna i praćena grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, a u drugom dijelu dana moguća je lokalno i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, poslijepodne u okretanju na sjeveroistočni.

Na Jadranu će umjereno do jako jugo prema večeri postupno okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 u gorskim do 22 u istočnim predjelima, a na Jadranu i do 25 °C.



U utorak postupan prestanak oborine i prolazno razvedravanje, no već u srijedu poslijepodne novo naoblačenje uz povremenu kišu. U četvrtak kiše će još mjestimice biti uglavnom u prvom dijelu dana, a sa zapada će se ponovno razvedravati.