Prvi čovjek specijalne policije otkrio kako su pronašli počinitelja zločina na Kajzerici

Alen Klabot, zapovjednik specijalne policije koji je rukovodio operacijom traganja za ubojicom Igorom Nađom, izjavio je da je do počinitelja masakra na zagrebačkoj Kajzerici u kojem su poginule dva muškarca, tri žene i jedno dijete dovela krim policija koja je analizom mobilnih signala došla do podatka da se on nalazi na području na kojem je potom i lociran

'Stožer je izdao zapovijed. Nekoliko pripadnika timova Antiterorističke jedinice Lučko krenulo je u tom pravcu. Kad su uočili vozilo započeli su sa standardnim operativnim procedurama. Zatekli su vozilo prema Brezovici, prema jednoj od mogućih lokacija na kojem je on po našim saznanjima planirao otići', rekao je Klabot gostujući u Dnevniku Nove TV.

'To je rezultat unaprjeđenja rada u policiji, brzog formiranja stožera, brzog protoka informacija i analiza. Krim policija je dala konkretan položaj lociranjem telefona, tako da su timovi odmah krenuli prema toj poziciji. Zatekli su vozilo, u tom trenutku nisu znali je li osoba u vozilu. Izvršili su pregled vozila. S obzirom na to da ga nisu pronašli u vozilu, zauzeli su područje i počeli s pozivanjem. Jer nisu ga odmah uočili. U tom trenutku pozivanja čuo se hitac i pretpostavlja se da je to trenutak u kojem si je oduzeo život', rekao je Klabot. Ubojica je ubojstva počinio pištoljem u čiji spremnik i ne stane mnogo metaka. 'Ima spremnika s manje i više metaka. Ali to nije bitno. Bitno je da je on bio spreman. Pogodci su bili precizni. Radilo se o izuzetno opasnoj osobi. Stoga je i reakcija stožera bila da se odmah uključi najelitnija antiteroristička jedinica Lučko i da se tom problemu pristupi maksimalno ozbiljno'', pojasnio je Klabot.