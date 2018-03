Protivnici Istanbulske konvencije ukrali slogan SDP-u, u stranci ljuti: Osim što lažu - i kradu!

Dok se čeka ratifikacija Istanbulske konvencije, njeni protivnici sutra će na velikom prosvjedu pokušati uvjeriti vladajuću većinu da još jednom o tome razmisli. Očekuju da im se pridruže i građani, koje su na prosvjed na svojoj Facebook stranici pozvali - SDP-ovim sloganom

'Sve je na nama, 24.03. 11 sati, Trg žrtava fašizma, Vrijeme je da pokažemo snagu', stoji u jednoj od objava na stranici inicijative 'Hrvatska protiv Istanbulske konvencije'.

Tim pozivom protivnici Istanbulske konvencije žele privući što više građana na prosvjed, no pritom su napravili neopreznu grešku. U pozivu su, naime, iskoristili slogan SDP-a, stranke koja podržava ratifikaciju konvencije.

Za komentar smo upitali i u SDP-u. 'SDP ne dovodi u pitanje bilo koji prosvjed građana koji je u skladu sa zakonima i propisima RH. No, činjenica jest da organizatori skupa 'Hrvatska protiv Istanbulske konvencije' zapravo nastoje obmanuti hrvatsku javnost te se žele ograditi od rodne ravnopravnosti, a to je doista društveno štetno. Točno je da je segment njihovih objava i slogan 'Sve je na nama' koji je koristio SDP na svojoj zadnjoj Konvenciji. Na to imamo samo odgovor: Osim što lažu – i kradu', poručuju iz SDP-a za tportal.