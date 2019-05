Prometni kaos u Splitu: Počela sanacija žile kucavice, zastoji neizbježni

Ulica Domovinskog rata, jedan od dva glavna prilaza središtu Splita, od ponedjeljka ujutro djelomično je zatvorena zbog radova na redovitom održavanju, što je izazvalo velike prometne gužve i zastoje. Očekuje se da će sanacija potrajati pet dana

Ionako preopterećenoj i neadekvatnoj splitskoj prometnoj mreži ovo je glavna žila kucavica, a na njoj se nalaze deseci šahti i slivnika koji su s vremenom potonuli tlo i pretvorili se u ozbiljnu opasnost za živce, bubrege i život. Iskusniji splitski vozači s njima su se dobro upoznali i razvili vještinu izbjegavanja, no početnici i turisti nisu takve sreće. Bilo je i dosta prometnih nesreća.

Iz gradske uprave izvijestili su da će se sanacija tijekom ponedjeljka i utorka obavljati na krajnjoj sjevernoj traci, u srijedu i četvrtak na središnjoj, a u petak na krajnjoj južnoj - što bi značilo da će cijelo vrijeme barem dvije trake biti otvorene za promet. Svejedno, kaos je neizbježan - između ostalog i zato što je već dulje od pola godine za promet u jednom smjeru zatvorena obližnja Hercegovačka ulica kao jedan od alternativnih pravaca.

Ondje su trajali radovi na postavljanju plinske mreže, no završeni su još u veljači ove godine. Gradska uprava objavila je da će istodobno sanirati i urediti cijelu ulicu, što je zahvat vrijedan preko tri milijuna kuna. No, do današnjeg dana stari projekti nisu usklađeni i pravi radovi nisu otpočeli, pa gradilište bez radnika još uvijek stoji otvoreno.