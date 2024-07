Progovorili roditelji Mihaele Berak: 'Pokušavaju ga izvući na sve načine'

Mihaelini roditelji su shrvani

Roditeljima ubijene djevojke potpuno je neprihvatljiva obrana ubojice te su emotivno dočekali početak suđenja. Za Dnevnik Nove TV rekli su zašto misle da slučaj ubojstva njihove kćeri ne može biti iz nehaja.

Od početka upozoravaju na nelogičnosti u istrazi. 'Oni su na sve moguće načine pokušali ga spasiti. Ni ja više ne znam čega do ubojstva, nehaja do sigurnosnog metka, na kraju je neki načelnik izgovorio da se on igrao s pištoljem, povukao, repetirao pištolj to znači ubojstvo, to ne znači ubojstvo iz nehaja. Bio bih zadovoljan da dobije maksimalnu kaznu po ovome članku i da nema olakotnih okolnosti jer ne bi smio imati olakotnih okolnosti jer je on policajac i lagao, premještao dokaze i prao dokaze i prao rublje', smatra otac Ivica.

Obrana za ubojstvo iz nehaja za njih je neprihvatljiva.

'Koliko puta pomislim da je stao, da je razmislio da se spasi život, da ne napravi to što je napravio, ubio nam je dijete, ljudi moji, kako to više ne shvaćaju svi ostali, što više izmišljaju svi i razloge i ne znam ni ja. Igrao je, prčkao je po pištolju, radio je ovo-ono, ubio je i imao je namjeru ubiti i ubio je što se više ima tu secirat tu priču. Rekli su da su oni prčkali po pištolju, naglasio bi oni', izjavila je potresena majka Jadranka.

'Što nije zvao hitnu? To boli ako je iz nehaja. Kad nešto iz nehaja napravite vi se borite svim silama da mu pomognete, da ga spasite, zovete pomoć, zovete roditelje, objašnjavate, ispričavate, želite svim silama nešto dokazati. Ti kalkuliraš ti lažeš, koliko je u medijima izišlo priča, mi smo kao roditelji bili šokirani svim tim što smo čuli. Je li može čovjek tako postupit, pa ja to ne vjerujem, ne mogu pojmit. Čovjek pogazi mačku pa ode pogledat je li živa, ali ovo je... ne znam što bio vam rekla', rekla je Jadranka Berak.