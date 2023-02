Progovorila Josipa Rimac: 'Nisam ubojica, netko tko je trgovao ljudskim organima, niti narkoticima. Da, pričala sam sa šeficom DORH-a'

Josipa Rimac zadnji je put javno govorila prije dvije i pol godine kada je izašla iz Remetinca. Večeras u intervjuu za RTL je pričala o tome tko je AP iz SMS poruka koje danima intrigiraju hrvatsku javnost i zašto šefica DORH-a uporno negira kontakte s njom

'Do danas nijedna optužnica nije potvrđena, a mnogi su imali za štošta komentirati. Zato ja odlučila nešto reći', rekla je na početku Rimac za RTL .

'Ono što ću potvrditi, da, razgovarali smo i tema je bila vjetroelektrane. Sam sadržaj razgovora, nažalost, ne mogu danas komentirati niti s vama niti s javnosti sve do trenutka dok ne vidimo hoće li i taj segment biti sastavni dio optužnice koja će se naći u sudskom postupku, a tada ćemo o svim detaljima, a jako dobro se sjećam znači svih detalja pa i rasporeda sjedenja, ali ono što imam potrebu naglasiti, ja ne vidim ništa sporno u tom sastanku. A reći ću i zašto. Kao dužnosnik znači sam ukazivala na probleme s kojima se susreću kako poduzetnici, ali tako i čelnici znači jedinica lokalne i regionalne samouprave. Kada u različitim tijelima znači imate tumačenje i različitu praksu tumačenja određenih odredbi zakona jednostavno se nađete u jednom začaranom krugu'.

'O tome ne mogu govoriti. Ako to sutra bude u spisima, o tome ću moći pričati', rekla je Rimac.

Na pitanje tko je AP u njezinim poruka rekla je kako je to 'zadiranje u sadržaj predmeta'.

Otkrila je kako je dobila niz prijetnji. 'Ne samo ja, nego i članovi moje obitelji. Voljela bih znati tko mi je slao prijetnje, ja sam to sve prijavila policije'.

Kaže da ne vidi ništa sporno u tom sastanku.

'Ono što je važno to nije bio jedini sastanak u Državnom odvjetništvu, vezano za vjetropark Krš-Pađene i to nije bio jedini sastanak na kojem se upozoravalo na problematiku, znači imovinsko-pravnih odnosa, odnosno različitih tumačenja i stavova o zakonskim odredbama', izjavila je Rimac.

'Moram reći još jednu stvar. Ja do danas nisam dobila odgovor na prijavu koju sam podnijela prilikom pronalaska za postavljanje istog uređaja u moje vozilo, pa evo skoro tri godine. Nadam se da kao i u nekim drugim podnescima s kojima smo upozoravali upravo za ova curenja informacija i spisa u kojima smo upozoravali da se treba izdvojiti privatni sadržaj od onoga što je relevantno i bitno za predmet, znači, nismo dobili nikakav odgovor ili smo dobili odgovor da to nije moguće. Ako vam netko govori od 3 i pol milijuna stranica, zar stvarno mislite da je tri i pol milijuna stanica inkriminirajućeg sadržaja ili tu postoji ona osnovno temeljno ljudsko pravo, a to je zaštita privatnosti a prije svega zaštita dječjih prava.'

'Vidite svatko bira način komunikacije i svatko bira način na koji će pokazati je li mu netko simpatičan ili ne. Morate shvatiti da su titule prolazne. Ja nikada nisam patila od titula koje su mi stajale uz ime i prezime, bilo to gradonačelnica ili saborska zastupnica ili državna tajnica, važno vam je prije svega da ste čovjek. Sutra te titule odu, a ostanete ili prijatelj i čovjek prema ostalima ili to niste. Ja smatram da upravo zato što sam bila čovjek, a to jesam i danas, sam se borila za svakog. I poduzetnika i svog sugrađanina s područja grada Knina i nije mi bilo teško nazvati, rekli bi, ni portira ni državnog tajnika ni ministra pa ni premijera da bi riješila određeni problem. Nikad nisam koristila ni zloupotrebila svoje ovlasti i položaj, nisam trgovala svojim utjecajem nego sam samo smatrala da kao dužnosnik je moja dužnost pomoći, učiniti prepreke na koje ljudi nailaze u ovom dijelu šume, zavrzlame oko tumačenja pojedinih zakona, odredbi, uredbi'.