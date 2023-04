Prodaju se Sanaderove slike: Među njima i djela s tjeralice poznatog autora

No, put do javne dražbe bio je mukotrpan. Krajem prosinca 2010. godine istražitelji su čak 16 sati popisivali njegove umjetnine. Iznijeti ih oko ponoći nije bio nimalo lagan zadatak, ali među zaplijenjenom građom nije bilo Bukovčevih slika pa je mjesec dana poslije policija za njima izdala 'tjeralicu'. One su nakon 12 godina i ovršene izvještava Dnevnik Nove TV.

"Sada imamo pravomoćnu ovršnu presudu, država se naplaćuje od svih predmeta, od sve imovinske koristi za koju je utvrđeno kaznenim postupkom da je okrivljenik stekao", objasnio je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.