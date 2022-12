Otvorili je rukometaši, zatvara je Saša Matić: Kakva je sudbina Spaladium Arene nakon što ode na bubanj i tko bi je mogao kupiti?

Nepunih četrnaest godina od spektakularnog otvaranja, i to uvodnom utakmicom Svjetskog prvenstva u rukometu 2009., splitska Spaladium arena broji posljednje dane do zatvaranja. Idućeg tjedna, koliko je poznato, zadnji događaj organiziran u ovoj dvorani bit će koncert Saše Matića, drugi ovog mjeseca

Kako je za tportal potvrdilo nekoliko pravnih stručnjaka vrlo dobro upućenih u ovaj slučaj, prodaja Spaladium arene možda jest idući formalni korak - no to još uvijek ne mora značiti da će se ona doista dogoditi. 'Bankama, kao najvećim vjerovnicima, nekretnina nije potrebna, one traže novac. Još odavno mogle su pronaći strateškog partnera koji će preuzeti projekt, a mogu to učiniti i danas', kazao nam je jedan ugledni odvjetnik.

Pravna situacija oko splitske dvorane - jedine u Hrvatskoj koja je prije petnaestak godina građena po modelu javno-privatnog partnerstva - izuzetno je složena. U glavnim crtama, Spaladium arena bila je zamišljena i ugovorena tek kao dio velikog poslovno-trgovačkog kompleksa, Spaladium centra, koji je po svim izračunima trebao biti isplativ i pokrivati sve svoje troškove, pa i otplaćivati kredite.

Međutim građevinske tvrtke zastale su nakon izgradnje same dvorane, a uskoro i propale, dok su banke koje su im dale kredite najprije pokušale nastaviti naplaćivati mjesečne najamnine kao da je centar dovršen, a potom svaliti sve na državu i Grad Split. Oko toga je pokrenut niz sudskih sporova, čak i arbitraža vrijedna 650 milijuna kuna, koja je originalno išla u prilog bankama. No ona je u lipnju prošle godine pravomoćno poništena.