Problem o kojem je pričala i Vedrana Rudan: Oko 170.000 građana dobilo važno rješenje

Kada je početkom prošle godine uveden inkuzivni dodatak, mnogi, naročito stariji i bolesniji građani, prijavili su se kako bi dobili izdašniju financijsku pomoć. Naime, taj dodatak zamjenjuje četiri vrste dosadašnjih naknada za osobe s invaliditetom: osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu te naknadu do zaposlenja.

No, cijeli proces priznavanja prava na svote koje se kreću od 138 do 720 eura, koji je pokrenut po službenoj dužnosti, znatno je usporen. Tako su mnogi mjesecima čekali na rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) kojim bi im se priznalo ili odbilo to pravo, što podsjeća i na slučajeve kašnjenja mirovina. Koliko je to velik problem govori i činjenica da je o svemu u emisiji Nedjeljom u 2 govorila i spisateljica Vedrana Rudan.