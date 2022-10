Privremeno će se regulirati promet u ove tri ulice u Zagrebu, pogledajte obilazne pravce

Privremeno će se regulirati promet u Zagrebu u Frankopanskoj i Trnjanskoj te Ulici Graberje, priopćili su iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba

Zbog podizanja tereta autodizalicom, Frankopanska ulica na dijelu od Ilice do Dalmatinske, u subotu 08.10.2022 . od 07:00 do 19:00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane molimo za strpljenje i razumijevanje, poručuju iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, Ulica Graberje na dijelu od Kustošijanske do Kotoripske, od petka 30.09.2022. od 05:00 sati do subote 08.10.2022. do 04:00 sata, zatvorena je za sav promet.