Primorac prijetio Srbiji pa otkrio prvi potez ako se dokopa Pantovčaka - vraćanje Tuđmanove biste

"Moja poruka Srbiji je da ću od njih tražiti i inzistirati da se otvore svi arhivi kako bi došli do podataka svake masovne grobnice gdje leže kosti svih hrvatskih građana - ako to ne naprave u suradnji s hrvatskom Vladom zakočit ću njihov ulazak u Europsku uniju, to je poruka iz mog Splita", istaknuo je Primorac na splitskom predizbornom skupu, na kojem su bili najviši stranački dužnosnici HDZ-a na čelu s predsjednikom Vlade i stranke Andrejom Plenkovićem.

Liječnik Dragan Primorac koji je kao forenzičar sudjelovao u identifikacijama brojnih žrtava iz Domovinskog rata, rekao je kako je do sada ekshumirano 5248 osoba, a 1788 se vode kao nestali.

"Sveta obveza hrvatskog čovjeka je da napravio sve da se zadnja žrtva identificira i na tom putu neću odustati, bez obzira tko se nalazi na drugoj strni", naglasio je. Dodao je pri tom kako će apsolutno dati potporu svim koji teže prema EU, ali nakon što ispune uvjete.

'Milanovićev put - istok, podjele, nered'

Primorac je u govoru oštro kritizirao protukandidata i aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića rekavši kako je "Milanovićev put istok, put podjela, mržnje, nereda."

"Milanović je uvjeren da dijeleći Hrvatsku crpi snagu i čuva svoju fotelju. Njemu ništa nije sveto i zato mora otići. Tijekom ove kampanje, svi napadaju mene kao da sam ja predsjednik. Ta razina vrijeđanja i omalovažavanja bili su mi samo inspiracija da izdržim, motiviraju me za dalje", rekao je. Hrvatski narod, naglasio je Primorac, "nikada nitko nije pobijedio i zato ćemo pobijediti i u veljači iduće godine“.