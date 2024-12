Primorac: Vrlo brzo ćete vidjeti jednu od najvećih investicija koja će doći iz SAD-a

Srbija treba otkriti lokacije masovnih grobnica i pojedinačnih grobnih mjesta

Rekao je da će kao hrvatski predsjednik učiniti sve da svaka žrtava Domovinskog rata u Hrvatskoj bude identificirana, a preduvjet za to je da Srbija otkrije lokacije masovnih grobnica i pojedinačnih grobnih mjesta. "To će biti jedan od ključnih uvjeta ukoliko žele napraviti iskorak prema Europskoj uniji", izjavio je Primorac.

Dodao je da je Vukovar danas grad koji svjedoči kako Hrvatska ide naprijed.

Također je ocijenio kako je aktualna odluka Vlade kojom se porodiljna naknada diže s 995 na 3000 eura, jedna od najboljih demografskih mjera.

Zauzeo se i za zaštitu domaćih poljoprivrednih proizvođača rekavši kako su cijene u velikim trgovačkim lancima za 20 do 40 posto više nego primjerice u Njemačkoj. "Postavlja se pitanje zbog čega je takva marža u Hrvatskoj u kojoj strani lanci povrate investicije u roku 3,5 godine, dok im u Njemačkoj za to treba osam godina. Ljudi su mi rekli kako se, kada je riječ o domaćim proizvodima, marža diže i do 100 posto čime taj proizvod gurate s polica i to je način da se hrvatsko gospodarstvo uništi u tom segmentu", rekao je.

Zauzeo se i za razvitak gospodarske diplomacije te obnovu ugleda Hrvatske u svijetu.

"Vrlo brzo ćete vidjeti jednu od najvećih investicija koja će doći iz SAD-a i to će biti politika i put za koji ću se ja iznimno zalagati", poručio je Primorac među čijim prioritetima se nalazi i briga o mladima posebice djeci školske i predškolske dobi.

Penava: Primorac čovjek koji jamči stabilnost struktura hrvatskog društva

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kazao je kako je Dragan Primorac čovjek koji jamči stabilnost struktura hrvatskog društva , posebice na relacijama "dva brda", odnosno predsjednika Vlade i Republike.

"Jako puno truda i energije, da ne kažem i života, je uloženo u to da izgledamo snažno i odišemo zajedništvom i to je nešto na čemu treba raditi, a sudeći po znanstvenoj međunarodnoj karijeri i poznanstvima koje ima, Dragan Primorac je čovjek s kojim to sve možemo konačno imati", rekao je vukovarski gradonačelnik Penava.

Dragana Primorca proveo je kroz središte Vukovara, a posjetili su i Memorijalno groblje žrtva iz Domovinskog rata gdje su upalili svijeće.