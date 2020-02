Prije i poslije: Dobro pogledajte ove dvije fotografije iz Sabora

Petak je dan za glasanje; zna to svaki pošteni saborski zastupnik. No u opisu posla su im i saborske rasprave o pojedinim temama. No čini se da one malo koga zanimaju

Prva fotografija snimljena je jutros, dok je trajala rasprava o zakonskom prijedlogu. U sabornici je ukupno deset zastupnika od njih 151.

Druga fotografija pokazuje situaciju iz sabornice kada je na red došlo glasanje. Svaka se ruka broji, većina je tanka, kvorum je bitan pa su zastupnici brže-bolje napustili ono što su radili i vratili se u sabornicu na glasanje. No, ko' za inat, glasanja nije bilo. Na dnevnom redu bio je konačni prijedlog Zakona o službenoj statistici, kojim se zakonodavstvo RH usklađuje sa zakonodavstvom EU-a. U raspravi o 'tehničkom zakonu', kojim se hrvatska službena statistika usklađuje s europskim statističkim sustavom, sudjelovala je svega nekolicina prisutnih zastupnika negodujući zbog gotovo prazne sabornice.