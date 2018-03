Kakav politički transfer u BiH!: Prešao iz HDZ-a 1990. k Bakiru Izetbegoviću

Bivši član Predsjedništva HDZ 1990 Davor Selak napustio je ovu stranku i postao član Stranke demokratske akcije (SDA). Riječ je o prilično rijetkom i neobičnom transferu za bosanskohercegovačke prilike da jedan etnički Hrvat prijeđe u stožernu bošnjačku stranku

'Vidimo da svi mijenjaju fotelje za državu i razgovaraju s najvećim protivnicima cjelovite BiH, s Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem . Mislim da SDA, pored možda DF-a, ima politiku koja je ista od osnivanja te stranke. Ako smo 1992. godine mogli i nas 17 posto Hrvata izaći na referendum i glasati za nezavisnu, suverenu i nedjeljivu BiH, državu Srba, Hrvata i Bošnjaka i ostalih građana, ne vidim zašto to ne bismo i sada uradili i inzistirali da država i ostane takva', kazao je Selak.

HDZ 1990 je napustio, kako kaže, jer se protivio njegovu ostanku u Hrvatskom narodnom saboru, pogotovo dok ga vode Dragan Čović i Božo Ljubić. Onog trenutka kad se to promijeni voljan je dati podršku Hrvatskom narodnom saboru zbog onih razloga zbog kojih je i nastao.

'Sarajevski Hrvati su najviše oštećeni time. Nismo mogli dati preporuke, došlo je do niza događanja, presude haškim zatvorenicima, glasanja oko trošarina... Da se tome pristupilo na neki drugi način, bilo bi bolje. Imali ste dvije izjave Raguža i Cvitanovića, vidjeli ste da se u Ragužovoj ne izražava mržnja. On nije sretan zbog presude haškim pritvorenicima, ali na puno drugačiji način, sa suosjećanjem sa žrtvama zločina na svim stranama. To je ključ djelovanja političkih stranaka koje žele dobro svim narodima', naveo je Selak, javlja bljesak.info.