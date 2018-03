BiH: Dodiku 'Zlatna plaketa' Srebrenice, Bošnjaci ogorčeni

Zastupnici srpske nacionalnosti u skupštini Srebrenice u ponedjeljak su odlučiti dodijeliti predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nagradu 'Zlatna plaketa' zbog navodnog doprinosa razvitku te općine, a ta odluka dovela je do novih međunacionalnih podjela izazvavši ogorčene reakcije bošnjačkih zastupnika i njihovih političkih stranaka

Za načelnika Grujičića Dodik je pak osoba koja je najzaslužnija za poslijeratni razvitak Srebrenice.

'Mislim da je to priznanje trebao dobiti i ranije s obzirom koliko je u Srebrenicu uloženo sredstava vlade RS-a u kojoj je on bio predsjednik. To se nije dogodilo jer su vlasti bili predstavnici Bošnjaka koji ne uvažavaju predsjednika RS-a i Republiku Srpsku', kazao je Grujičić.

Za predsjednika općinske skupštine Tabakovića odluke Grujičića i srpskih zastupnika dokaz su kako oni silom nameću svoju volju ne uvažavajući stajališta Bošnjaka.