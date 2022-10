Preporod odbio Plenkovićevu ponudu: 'Premijeru, nemoj nas uvjeravati da je više ono što je manje. Nismo glupi. Znamo računati'

Gotovo dvije trećine članova Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu - Preporod odbilo je u izjašnjavanju Vladinu ponudu o rastu osnovice i drugih materijalnih prava u 2022. i 2023. godini, izvijestio je u subotu predsjednik sindikata Željko Stipić

Vladinu je ponudu odbilo 65,15 posto članova sindikata Preporod, a Stipić je na konferenciji za novinare u Dubrovniku poručio kako je to stoga što se učitelji i nastavnici i oni koji rade u školama, u toj ponudi "ne prepoznaju". "Ne prepoznaju sebe, jer ta ponuda znači da ćemo i iduće godine imati smanjenje cijene našega rada", ustvrdio je. Stipić je dodao kako je to odluka 'osam tisuća odgovornih učitelja i nastavnika' iz osnovnih i srednjih škola, kojom oni šalju poruku premijeru Plenkoviću i Vladi da "nisu zadovoljni".

"Premijeru, mi nismo zadovoljni, nemoj nas uvjeravati da je više ono što je manje. Nismo glupi. Mi znamo da smo uskraćeni i znamo računati", naveo je u priopćenju predsjednik sindikata Preporod. Jer, dodao je Stipić, "kad netko ponudi da će s vama pregovarati tek u rujnu o toj godini, što je to nego podcjenjivanje". "Godina počinje sa siječnjem, računi se plaćaju od siječnja, a Vlada nama nudi pregovore, kažu, u trećem tjednu rujna", rekao je.

'Ne morate biti ekonomski stručnjak, ako ministar financija najavljuje inflaciju od šest posto, a vi ste uspjeli dobiti dva posto od 1. travnja, onda je jasno da on kaže – vaš će rad vrijediti manje. To će nominalno biti više, ali će se moći kupiti manje', kaže Stipić. Uz Preporod, do sada je Vladinu ponudu odbio i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, a prihvatilo ju je nekoliko sindikata u zdravstvu.