Tek je mjesec dana britanska premijerka, a već se kuju planovi kako je smijeniti: Ovo su tri scenarija kako bi se mogle posložiti karte za Liz Truss

Britanska premijerka Liz Truss samo je mjesec dana na dužnosti, a već je u neizvjesnoj poziciji i mahnito se nagađa hoće li biti prisiljena napustiti dužnost za nekoliko mjeseci ili će se boriti da predvodi konzervativce na sljedećim općim izborima

Najgori scenarij

Dok joj zvuk nejedinstva Torijevaca nakon stranačke konvencije još uvijek odzvanja u ušima, Truss je prisiljena ulizivati se svim krilima svoje stranke i pokušava im svima ugoditi, ali ne uspijeva. Program 'kapajuće ekonomije' pokazao se previše razdornim i Truss prijeti mogućnost da mora odustati od još nekih dijelova svoje mini reforme, kao što je morala odustati od ideje ukidanja najviše stope poreza na dohodak za one koji najviše zarađuju.

Kritike predsjednika klubova rastu i vlada je ponovno optužena da ne uzima u obzir zabrinutost torijevskih zastupnika. Istovremeno kolektivna odgovornost u kabinetu opetovano se zanemaruje dok ministri javno iznose svoje kritike. Ostavke i otkazi samo pojačavaju osjećaj kaosa.

U međuvremenu, kriza zbog rasta troškova života pogoršava se s rastućom inflacijom, a Torijevci padaju sve niže u anketama. Zbog toga zastupnici ne sjede skrštenih ruke već smišljaju način kako spasiti svoja mjesta u parlamentu na sljedećim općim izborima. Ako će se izbori doista održati redovno za tek dvije godine, neki vjeruju da ima dovoljno vremena da se konzervativci oporave – ili barem izbjegnu najgori rezultat stranke od 1945. Razmišljaju o mogućnostima.

S obzirom na pravilo koje je postavio konzervativni Odbor 1922. prema kojem se Truss ne može suočiti s glasovanjem o povjerenju u svojih prvih 12 mjeseci na dužnosti, torijevski buntovnici smišljaju sve inventivnije načine da je prisile da odustane od premijerske funkcije do Božića. To uključuje i pritisak na Odbor 1922. da promijeni pravila i dopusti glasanje o nepovjerenju, što bi bio nuklearni potez s obzirom da to nikada nije postignuto čak ni tijekom polako umirućeg mandata Borisa Johnsona ili Therese May. Međutim, i jedno i drugo su bili prisiljeni sami odustati i otići u prvoj polovici izbornog ciklusa. Budući da su sljedeći izbori mnogo bliže, tzv. 'ljudi u sivim odijelima' mogli bi zaključiti da je promjena pravila neophodna kako bi stranka izbjegla da padne u zaborav u sljedećih nekoliko izbornih ciklusa.

Još jedna mogućnost koju zagovaraju neki Torijevci je glasanje o povjerenju kao 20003. u slučaju bivšeg šefa Konzervativne stranke Iaina Duncana Smitha. To bi imalo isti učinak i dopustilo zastupnicima da pokažu da su izgubili povjerenje u Truss, ali bi zaobišli pravilo koje zabranjuje glasovanje o nepovjerenju.

Naime, nezadovoljnici unutar stranke imaju namjeru prikupiti što više pisama kojima se iskazuje nepovjerenje u Truss. Kako bi izazvali glasanje o povjerenju, pobunjenici su namjerili dobiti što više pisama nepovjerenja. Dok je prag od 10 posto, koliko zastupnika Torijevaca potrebno da pokrene glasanje o povjerenju, suspendiran na 12 mjeseci, pobunjenici imaju namjeru skupiti barem 178 pisama, polovicu od sveukupnog broja zastupniak Konzervativne stranke. Ako bi postigli tu brojku, to bi bio jasan znak da Truss nema dovoljno podrške za nastavak i da se mora povući.