Plenković o 'srednjem prstu' Kolinde Grabar Kitarović: Pravi problem je gospodin Škoro. On proklizava i na suhom

Andrej Plenković je nakon održanog virtualnog summita EU-a odgovarao na pitanja novinara te se osvrnuo i na slučaj 'srednji prst'

Andrej Plenković je nakon obraćanja čelnim ljudima EU-a odgovarao i na pitanja novinara.

Među ostalim komentirao je potez bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je objavila fotografiju na kojoj pokazuje srednji prst odgovarajući tako na kontroverznu izjavu čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škore, koji je kazao:"Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti", javlja N1.

Upitan je li mu taj potez bivše predsjednice vulgaran odgovorio je:

"Pravi problem je gospodin Škoro. On proklizava i na suhom, njegovi kandidati nemaju nikakav program i samo se služe floskulama. Ići na takav način i tako kao on govoriti o teškoj, osjetljivoj temi kao što je silovanje apsolutno je neprimjereno. A na Facebooku, to je nečiji način borbe, a moj način borbe protiv toga je politički“.

Na pitanje pomaže li to HDZ-u u kampanji nije želio odgovoriti, a o najnovijem sukobu navijačkih skupina u Vukovaru rekao je kako ne zna ima li to veze s izborima.

"To je za svaku osudu i potpuno neprihvatljivo", rekao je.

Upitan strahuje li da bi, ukoliko se broj novozaraženih koronavirusom poveća, izbori za Hrvatski sabor mogli biti odgođeni rekao je da to nije u pitanju.

"Izbori nisu pod upitnikom, to uopće nije u pitanju. Trebamo biti odgovorni i držati se propisanih mjera. Poduzet ćemo sve da brojevi ostanu na ovoj ili manjoj razini i da ne ugroze, ne toliko izbore, koliko cijelokupnu zdravstvenu situaciju", poručio je.