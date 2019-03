Preko mobitela ga navodio kako da lažno svjedoči na sudu

Varaždinska policija u utorak je pritvorila je 20-godišnjaka kojega sumnjiči da je u više navrata preko mobitela 23-godišnjaka navodio da na sudu, gdje mu se sudi zbog kaznenog djela, lažno svjedoči i oteža dokazivanje njegove krivnje, zbog čega je kazneno prijavljen zbog sprječavanja dokazivanja

U policiji ne navode o kojem je to kaznenom djelu riječ, već samo da je osumnjičeni jučer popodne predan pritvorskom nadzorniku PU varaždinske uz kaznenu prijavu zbog sprječavanja dokazivanja.

Sprječavanje dokazivanja i u 'aferi SMS'

Inače, zbog istog kaznenog djela te pomaganja u počinjenju tog nedjela Uskok je u 'aferi SMS', koja je već mjesecima u pozornosti javnosti, optužio bivšeg policijskog informatičara Franju Vargu i bivšeg vozača ministra poljoprivrede Blaža Curića, kojima je osječki Županijski sud nedavno produljio pritvor, zbog bojazni od ponavljanja tog kaznenog djela.

Za to je kazneno djelo predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora, a pritvor do donošenja nepravomoćne presude može trajati najviše šest mjeseci. To u ovome slučaju znači par tjedana, a nakon toga, po isteku predviđenog roka, okrivljenici po sili zakona izlaze na slobodu.